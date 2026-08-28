Dos detenidos en La Jonquera por llevar 24 kilos de droga en un doble fondo al que se accedía por la matrícula del coche

La Policía Nacional detuvo el pasado 23 de agosto en La Jonquera a dos hombres acusados de un delito de tráfico de drogas. Circulaban en un vehículo marca Skoda con un doble fondo oculto en el maletero en el que transportaban 23 kilos de marihuana y otro de cocaína repartidos en 33 bultos.

Los agentes hacían de madrugada un control policial rutinario de prevención cerca de la frontera cuando vieron acercarse al coche sospechoso. Por eso los policías le instaron a pararse pero el conductor no hizo caso y modificó su trayectoria, realizando una maniobra evasiva con la intención de evitar el control de seguridad.

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Finalmente, los agentes pudieron pararlo. Dentro iban dos hombres. Al registrar el turismo la Policía encontró un doble fondo oculto en el maletero al que se accedía desmontando la matrícula. Dentro de este compartimento secreto del coche, llamados 'caletas' en el argot policial, los agentes encontraron un total de 33 bultos que contenían 23 kilos de marihuana y un kilo de cocaína. Por eso se les detuvo por un delito contra el tráfico de drogas. El juzgado de Figueres ordenó su ingreso en prisión provisional.