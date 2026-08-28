Una inhalación tóxica es lo que podría estar detrás de la muerte del matrimonio irlandés en Cullera

La pregunta de cómo dos personas pueden fallecer al mismo tiempo, en el mismo lugar y por las mismas causas es lo que arrojará la autopsia a los cuerpos del matrimonio irlandés, de 50 y 45 años, que fue hallado muerto el martes en la urbanización Cap Blanc de Cullera, concretamente en Villa Luna, una de las tres villas exclusivas de la Colina del Sol de la localidad ribereña.

Los resultados finales darán respuesta a muchas preguntas que, empezando por los hijos de 14 y 16 años que descubrieron los cuerpos sin vida de sus padres, pasando por los investigadores y acabando por la ciudadanía, se han estado haciendo desde que se supiera la noticia.

El análisis del lugar

Descartada la acción de una tercera persona, así como señales visibles de violencia, la investigación gira en torno al lugar de los hechos. Al análisis de todo lo que había y rodea este misterioso suceso. Un hecho que ha puesto el nombre de Cullera en los tabloides irlandeses, llegando a ser en algunos la segunda noticia más leída del día.

Volviendo al escenario donde aparecieron los cuerpos, los vestigios de sangre hallados por la Guardia Civil en las inmediaciones del jacuzzi apuntan a un posible golpe, resbalón o traspié que la mujer pudo sufrir al salir del agua. También que su marido intentara ayudarla tras la caída y que ambos, por causas que determinará la autopsia, se quedaron tendidos en el suelo junto al jacuzzi.

Un colapso circulatorio

Es por ello que cada vez cobra más fuerza que haya sido “una muerte accidental”. De hecho, no sería la primera vez que alguien muere o incluso un matrimonio fallece en extrañas circunstancias que, posteriormente, se desvelan como “un accidente”. Sin ir más lejos, la denominada “muerte dulce” es decir, el fallecimiento por inhalación de monóxido de carbono, se produce sin que quien la está sufriendo se dé cuenta. Aunque en esa muerte se van quedando dormidos poco a poco, lo que no experimentan es irritación en las fosas nasales, por lo que no tienen esa sensación de ahogo o asfixia.

En el caso del hombre de 50 años y su mujer de 45, no se descarta que pudieran haber sufrido un colapso circulatorio debido a la inhalación de “algo” que les pudiera haber producido una dificultad seria para respirar. Pero no solo eso, sino que además les impidiera pedir socorro o ayuda cuando sus hijos estaban en otra planta de la villa y los hubieran escuchado o, simplemente, los propios vecinos. Esa circunstancia de alertar que estaba pasando algo no se dio a tenor de los testimonios recogidos por los investigadores.

Olía mucho

Como ha venido publicando este periódico, cuando los primeros agentes llegaron a la vivienda, ya refirieron que olía mucho y que el agua del jacuzzi estaba turbia. Es por ello que, paralelamente a los resultados de la autopsia, los agentes se han centrado en analizar si el mecanismo de la bañera de hidromasaje funcionaba correctamente o pudo sufrir alguna obstrucción o mala mezcla por algún motivo que se desconozca.

Se analiza también si un exceso de cloro u otra sustancia pudo jugar en contra del matrimonio porque, más allá de la caída de la mujer, que pudo ser incluso fatal al resbalarse, podrían haberlo inhalado. De ser así, una vez entraron en contacto con las mucosas respiratorias, ese ácido clorhídrico y ácido hipocloroso podrían haberles causado una intoxicación que acabó con la vida de la pareja.

Esta hipótesis casaría con la posición de donde fueron hallados los cuerpos sin signos externos de violencia. Si alguna sustancia entró en sus organismos, fue letal porque no les dio tiempo a pedir auxilio, sino a caer fuera ya del jacuzzi.

Serán, pues, la autopsia y los correspondientes análisis los que puedan aportar luz a un caso que ha tomado dimensiones nacionales e internacionales por las circunstancias que lo rodean.

Por una parte estarán los informes médico-forenses y por otra los toxicológicos, donde, una vez analizados los tejidos, se podrá saber si en los organismos del marido y la mujer había o no restos de ese “algo” que les pudo causar la muerte sin apenas darles tiempo a pedir auxilio.

Los niños con la familia

Tres familiares de la mujer son los que viajaron desde Irlanda la madrugada de este miércoles para estar con sus sobrinos, de 14 y 16 años, que en todo momento estuvieron arropados por una trabajadora social y una psicóloga de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cullera, así como dos psicólogas del Equipo de Respuesta Inmediata ante Emergencias (ERIE) de Cruz Roja Española.

Uno de los puntos que ha suscitado mayor interés estos días ha sido la identidad de esta familia de alto poder adquisitivo, un dato que se deducía por el tipo de inmueble alquilado para disfrutar de las vacaciones de verano, la lujosa Villa Luna en la Colina del Sol.

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Fuentes consultadas señalan que la mujer pertenece a una familia "muy conocida" y con gran poder adquisitivo afincada en el condado Monaghan, muy cerca de la capital. Respecto al marido, señalan que era originario de Australasia, una región al oeste de Oceanía, que comprende Australia, Melanesia y Nueva Zelanda. Aunque eran muy conocidos en la región, ambos llevaban una década viviendo fuera del país, en concreto en Inglaterra, donde se mudaron por trabajo. Habían alquilado la villa de lujo para pasar sus vacaciones en familia, los cuatro, hasta elpróximo 6 de septiembre fecha en la que tenían previsto regresar a su país.