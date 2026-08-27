Seis meses colándose en los peajes sin pagar un euro: así estafó 3.000 euros una familia con una peculiar técnica

De la manera más sencilla posible, levantando la barrera a mano, una familia británica estuvo seis meses colándose en los peajes franceses hasta que este mes de agosto fueron interceptados en Saint-Maurice-Colombier, del departamento de Doubs, al este de Francia.

"Llegaban con tres vehículos. Una persona salía del primer coche y, simplemente, levantaba la barrera del peaje con la mano. Los demás pasaban, lo esperaban y después volvía a subirse". Así describe la artimaña la unidad de la Gendarmería francesa encargada del caso tras llevar varios meses tras su pista. Este grupo de tres vehículos, que resultaron ser familiares, llevaba tiempo en el punto de mira de la empresa gestora de las autopistas francesas, APRR.

Finalmente, el sábado 8 de agosto, las cámaras de la autopista detectaron una nueva maniobra en la A36, cerca de Belfort. La gestora alertó a la policía y una patrulla cercana pudo poner en marcha un operativo de control en el siguiente peaje.

En el peaje de Saint-Maurice-Colombier, en el Doubs, sobre las 13 horas, los tres coches buscados fueron detenidos y sus ocupantes fueron interceptados inmediatamente después. "Se trata de personas de nacionalidad inglesa", precisó la gendarmería.

3.000 euros por perjuicio

Después de reconocer los hechos, se acordó que la familia deberá abonar a la empresa gestora el importe del perjuicio ocasionado, una suma de 3.000 euros. No se contempla ninguna acción judicial.

La policía francesa expone que se enfrentan a este tipo de situaciones "a diario". "Hay varias técnicas: la manual, como en este caso. Pero también tenemos personas que colocan matrículas falsas u otras que directamente fuerzan las barreras con su vehículo".

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"Los defraudadores suelen pasar a horas atípicas, por peajes menos vigilados. En esta ocasión tuvimos la suerte de contar con una patrulla que no estaba lejos", añaden.