La Policía libera en Sabadell a un hombre secuestrado 10 días por perder un cargamento de 500 kilos de cocaína

En una rápida intervención, agentes de la Policía Nacional liberaron a un hombre que llevaba 10 días secuestrado en una nave industrial de Sabadell por una deuda relacionada con el narcotráfico. En concreto, lo acusaban de haber perdido un cargamento de más de 500 kilos de cocaína presuntamente robado por otra organización criminal durante su transporte por carretera desde Portugal.

En la liberación del rehén los agentes detuvieron a su secuestrador, de nacionalidad rumana, cuando lo trasladaba en un vehículo hacia una zona montañosa y apartada de Caldes de Montbui. La víctima presentaba signos evidentes de violencia tras haber sido golpeado de forma reiterada.

Según la Policía, la investigación comenzó con el secuestro a partir del robo de más de 500 kilos de cocaína, que debía transportarse por carretera desde Portugal a través de España. El cabecilla de la organización encargó el transporte de la mercancía a un conductor intermediario quien, a su vez, recurrió a una tercera persona para llevar a cabo el traslado.

Durante el trayecto, este conductor simuló haber sufrido un vuelco (robo de la droga entre narcotraficantes) y tras comunicar la supuesta sustracción de la mercancía, por temor a represalias, huyó y se ocultó.

La desaparición de la droga generó un clima de desconfianza extrema entre los integrantes de la red de narcotráfico y, ante la imposibilidad de justificar el paradero de la droga, el principal organizador responsabilizó directamente de lo ocurrido al intermediario.

A finales del pasado mes de julio, el cabecilla secuestró violentamente al chófer intermediario al que mantuvo retenido contra su voluntad durante diez días. Durante ese periodo, la víctima sufrió continuas agresiones físicas y amenazas con el objetivo de obligarle a revelar el paradero del transportista desaparecido y el destino final de la carga.

Los agentes consiguieron localizar al secuestrado en una nave industrial en Sabadell. Ante la presión policial, el sospechoso abandonó el lugar llevando consigo al secuestrado y le dijo que lo iba a liberar en una zona de montaña aislada, aunque los agentes creen que iba a tomar más represalias contra él.

Pese a esto, la Policía localizó el vehículo en las inmediaciones de Caldes de Montbui y allí se procedió a intentar pararlo, aunque el sospechoso no hizo caso e intentó embestir a los agentes en varias ocasiones. Una vez interceptado el vehículo, el secuestrador intentó empuñar un arma de fuego que portaba en una riñonera, pero fue rápidamente neutralizado, desarmado e inmovilizado por los agentes, procediendo a su inmediata detención y a la liberación de la víctima, poniendo fin a diez días de cautiverio.

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Finalmente, el secuestrador fue puesto a disposición de los juzgados de Sabadell como presunto responsable de los delitos de secuestro y tenencia ilícita de armas. En esta operación han participado agentes de la Policía Nacional de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta cental y de la Jefatura Superior de Catalunya.