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Siniestralidad Laboral

Muere uno de los dos trabajadores que quedaron atrapados por el derrumbe de una casa en Huesca

El percance ha tenido lugar este mediodía en una vivienda de tres plantas

Imagen de la calle José Fatas, de Sariñena, donde han tenido lugar los hechos.

Imagen de la calle José Fatas, de Sariñena, donde han tenido lugar los hechos. / Google Maps

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A. T. B. / M. C. L.

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Un obrero ha fallecido en la mañana de este jueves tras sufrir un atrapamiento cuando trabajaban en la demolición de una casa de Sariñena. El trabajador se encontraba junto a dos compañeros, uno de los cuales ha sido rescatado por un equipo de bomberos de la Diputación Provincial de Huesca (DPH) con signos vitales y mantiene pronóstico reservado, mientras que el tercero ha podido escapar por su propio pie. Así lo confirman fuentes sindicales a este diario después de un suceso que eleva a 21 el contador de las muertes en accidente laboral en Aragón en lo que va de año.

A las 12.00 horas, aproximadamente, se ha recibido el aviso por este percance que ha tenido lugar en una vivienda de tres plantas situada en la calle José Fatás (21), de la cabecera comarcal de Los Monegros. En la demolición del citado edificio estaban trabajando los tres operarios. Según ha confirmado el alcalde de Sariñena, Francisco Villella (PAR), se trata de una casa deshabitada que estaba derribando una empresa especializada en este tipo de trabajos. Desde la DPH han explicado que allí están trabajando varias dotaciones de bomberos, además de solicitarse un refuerzo a los bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza y del Ayuntamiento de Huesca. Más allá de las mismas labores de rescate, los bomberos también están verificando el estado del edificio para evitar nuevos derrumbes. En cualquier caso hay muchos escombros.

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Hace solo una semana, el pasado miércoles, un operario de un taller mecánico de Calatorao y un bombero de la Diputación Provincial de Zaragoza fallecieron tras un incendio en un taller mecánico de este municipio perteneciente a la Comarca de Valdejalón. Al bombero, de hecho, se le cayó encima un muro del taller una vez que había accedido a su interior para poner a salvo al trabajador. Apenas unos días antes, un militar de la Unidad Militar de Emergencias (UME) resultó fallecido durante las labores de extinción del incendio de Las Peñas de Riglos. La autobomba en la que se desplazaba junto a tres compañeros del cuerpo se salió de la pista por la que circulaban en un barranco de Atarés.

Fuente: El Periódico de Aragón

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