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Muere un bañista francés en la cala de Es Codolar de Tossa de Mar

Con esta víctima, ya son 21 las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño

Imagen de archivo de Tossa de Mar

Imagen de archivo de Tossa de Mar / Dani Guerrero / NOTIDIG / CANAL AJUNTAMENT / DDG

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EFE

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Un hombre de 72 años y de nacionalidad francesa ha muerto en la tarde de este miércoles mientras se bañaba en la cala de Es Codolar de Tossa de Mar (Girona), ha informado Protección Civil de Catalunya en la red social X. Estaba nadando con un familiar cuando se sintió indispuesto; lo sacaron del agua ya inconsciente y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, que resultaron infructuosas.

En el momento de los hechos, el servicio de vigilancia y socorrismo ya había finalizado y durante el día había ondeado bandera verde. Emergencias de Catalunyaa ha recibido el aviso a las 19:43 horas y ha activado tres ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), pero no se ha podido hacer nada por salvar la vida del hombre.

Una dotación de los Bomberos de la Generalitat ha participado también en las maniobras de reanimación, mientras que los Mossos d'Esquadra han desplazado a dos patrullas de Seguridad Ciudadana y una de Investigación, que se han hecho cargo de las diligencias. También ha intervenido la Policía Local de Tossa de Mar.

Con esta víctima, ya son 21 las personas fallecidas en las playas catalanas desde que el 15 de junio comenzó oficialmente la campaña de baño. Desde Protecció Civil de la Generalitat se recuerda la importancia de extremar las precauciones en playas, piscinas y aguas interiores. Evitar bañarse si no se encuentra bien o se nota cansancio y, siempre que sea posible, priorizar las zonas y los horarios con servicio de vigilancia y socorrismo.

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Si se observa que alguien se encuentra mal o tiene dificultades en el agua, es necesario avisar urgentemente el servicio de socorrismo o llamar al teléfono 112 para facilitar una actuación rápida.

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