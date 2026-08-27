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Accidente aéreo

Drama en un salto con paracaídas en Girona: un fallo en el despliegue provoca una grave caída de 20 metros

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente

Un hombre resulta herido de gravedad en un accidente de parapente en Arbolí (Tarragona)

Muere un instructor de kitesurf mientras su pareja grababa el accidente sin dar se cuenta: "¿Dónde estás gordito? No te veo"

Una persona haciendo paracaidismo.

Una persona haciendo paracaidismo. / Archivo

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Clara Dalmau Merencio

Clara Dalmau Merencio

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Un hombre resultó herido de gravedad este miércoles después de sufrir un accidente mientras practicaba paracaidismo en el aeródromo de Empuriabrava, en Castelló d'Empúries (Alt Empordà, Girona).

Según fuentes de emergencias citadas por la agencia Efe, el paracaídas se enredó durante el descenso y el deportista acabó impactando contra el suelo desde una altura de entre 15 y 20 metros.

Traslado al hospital

El accidente se produjo en las instalaciones de Skydive Empuriabrava, uno de los principales centros de paracaidismo de Europa. Tras el impacto, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) atendió al herido y posteriormente fue trasladado en helicóptero medicalizado al Hospital Josep Trueta de Girona.

El hombre permanece ingresado en el centro hospitalario con pronóstico grave, aunque estable. El deportista tenía experiencia en la práctica del paracaidismo aunque no era profesional.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar qué ocurrió durante el descenso.

Skydive Empuriabrava

El suceso se produjo en una zona dedicada a la práctica del paracaidismo que recibe deportistas y aficionados procedentes de distintos países. Las instalaciones de Empuriabrava son uno de los principales puntos de referencia en esta actividad en Europa y acogen tanto saltos deportivos como vuelos de formación.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el estado del herido ni sobre las circunstancias exactas que provocaron que el paracaídas se enredara durante el descenso.

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