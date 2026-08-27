Denunciada en Protección de Datos la filtración de la identidad de 568 agentes de la Guardia Urbana de Barcelona

Tormenta sindical en la Guardia Urbana de Barcelona. Hace una semana se conoció que el Ayuntamiento de Barcelona había publicado en la Gaceta Municipal 606 registros de datos privados que corresponden a 568 agentes de la policía municipal, como su número de identificación, nombre y apellidos, categoría, unidad y turno de trabajo. Lo hizo al hacer públicos varios anexos de concursos de movilidad y promoción interna que actualmente son accesibles para todos los usuarios de internet, según han informado sindicatos de la Guardia Urbana como Sip-Fepol o Csif.

Estos representantes sindicales han ido más allá y han denunciado ante la Autoridad Catalana de Protección de Datos tras considerar que se trata de una exposición de información personal que puede vulnerar la normativa que ampara esta privacidad y confidencialidad de los policías. Además, señalan que conocer esta información supone un riesgo para la seguridad de los agentes, especialmente en el actual Nivel 4 de Alerta Antiterrorista.

"Con una simple consulta en internet, cualquier persona puede conocer conjuntamente el TIP, nombre y apellidos, unidad o lugar de trabajo y turno de servicio de centenares de policías", señalan desde Sip-Fepol y lamentan que la exposición pública de la información ante el riesgo antiterrorista "constituye una irresponsabilidad intolerable". Por eso, el sindicato pide la retirada de la información y estudia "exigir responsabilidades" de "una Administración que tiene la obligación de proteger a sus policías, no de exponerlos", además de instar a "reparar el daño causado" a los urbanos afectados.

Sip-Fepol también ha solicitado en el registro municipal la petición formal al Ayuntamiento de la "retirada o anonimización inmediata de las resoluciones publicadas en la Gaceta Municipal", ofrecer a los agentes afectados la posibilidad de cambiar de Tarjeta de Identidad Profesional (TIP); "desindexación de las URL en los motores de búsqueda, especialmente Google"; medidas de anonimización en cualquier resolución publicada que afecte a la Guardia Urbana, informar a los agentes afectados y que reciban "indicaciones y pautas de autoprotección".

Datos sensibles

Por su parte, Csif remarca que "la combinación de estos datos permite conocer el lugar exacto de trabajo, identificar horarios y facilita el seguimiento de efectivos policiales" y recuerda que "las fuerzas de seguridad vienen advirtiendo sobre el riesgo de ataques dirigidos a agentes, lo que hace imperativa la adopción de medidas de protección".

Por eso, han presentado una denuncia "contra la publicación sistemática de estos datos en los procesos de concursos de movilidad y concursos de oposiciones de promoción interna" al considerar que se vulnera la normativa de Protección de Datos y la específica policial que señala que el nombre y apellidos de los agentes se debe sustituir por su número de identificación policial en la documentación pública.

Respuesta municipal

Según fuentes sindicales, el Ayuntamiento de Barcelona respondió a las quejas por la publicación de esta información personal de los agentes asegurando que "adoptará medidas urgentes para retirar de la Gaceta Municipal todos aquellos datos que comprometan la identidad de los policías"

Además, remarcan que en futuras publicaciones que afecten a la Guardia Urbana, como las que han dado pie a estas denuncias, únicamente se pondrá el número de la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP) de los agentes u otro dato, como un código asociado a este TIP para que el interesado tenga conocimiento de la resolución que le afecta.

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Quejas de la oposición

La polémica ha saltado al ámbito político. Junts per Barcelona exige explicaciones urgentes por la filtración masiva de datos de 568 agentes de la Guardia Urbana. El presidente del grupo de Junts en el Ayuntamiento Jordi Martí Galbis, califica los hechos de "gravísimos" y registra 27 preguntas al gobierno municipal de Jaume Collboni "para exigir responsabilidades y garantías de que no volverá a pasar" una filtración de datos personales de agentes.