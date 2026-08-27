Los Agentes Rurales denuncian a dos 'arqueofurtivos' por saquear vestigios de la Guerra Civil cerca de un yacimiento medieval

La búsqueda de restos arqueológicos o de interés histórico con detectores de metales no está permitida y su uso se limita a profesionales de la arqueología. Así lo recuerdan los Agentes Rurales que el pasado 9 de agosto denunciaron a dos personas que usaban detectores de metales en una zona con vestigios de la Guerra Civil y cerca de un yacimiento arqueológico medieval en el Espacio de Interés Natural (EIN) de la Serra de Bellmunt, en el término municipal de Bellcaire d’Urgell.

Durante la inspección, los agentes constataron que los dos denunciados habían estado prospectando el terreno y habían realizado varias excavaciones y remociones de tierra con la ayuda de azadas. En el registro posterior, se les localizaron varios objetos metálicos que acababan de extraer de la zona. Los agentes decomisaron tanto los detectores de metales como el material arqueológico localizado. Además, presentaron el correspondiente atestado ante el juzgado de guardia, ya que consideran que los sospechosos cometieron un presunto delito contra el patrimonio cultural.

Más vigilancia

Esta actuación de los Agentes Rurales muestra el aumento de la vigilancia en yacimientos y zonas de interés patrimonial ante el incremento de casos de 'arqueofurtivos', personas utilizan de forma no autorizada de detectores de metales en el medio natural para expoliar yacimientos. Los objetos que consiguen en el expolio suelen venderse por redes sociales o portales de compra-venta de internet, ya que ha subido la demanda por este tipo de material antiguo y aún sin descubrir

En lo que llevamos de año, los Agentes Rurales han realizado 27 inspecciones en el territorio relacionadas con estos casos de 'arqueofurtivos'. Se trata de una cifra de actuaciones que roza el balance global de todo 2024, cuado fueron 30 casos. En 2025 se cerró con un repunte de 51 inspecciones, algunas de las cuales acabaron con la apertura de una investigación penal y otras con expedientes sancionadores por la vía administrativa.

En Catalunya, el uso no autorizado de detectores de metales para buscar restos arqueológicos está prohibido y puede acarrear penas de prisión de hasta tres años por delitos contra el patrimonio histórico. Además, la extracción fuera de una intervención autorizada constituye una infracción administrativa, que puede calificarse de leve, grave o muy grave, con multas que pueden alcanzar hasta los 900.000 euros,

Según los datos de este año, más de la mitad de las inspecciones se concentran en las comarcas de Barcelona (52%). A continuación se sitúan el Camp de Tarragona (15%) y Lleida (11%), mientras que Girona y las Terres de l’Ebre concentran un 7% cada una. El Alt Pirineu y la Catalunya Central representan, en cada caso, un 4% de las actuaciones.

Prevención de daños

Entre las competencias de los Agentes Rurales está la protección del patrimonio cultural en el medio natural, ya que se quiere evitar daños a los yacimientos arqueológicos y la pérdida de restos que tienen la consideración de dominio público. Por eso se controla el uso de detectores de metales para la búsqueda de objetos arqueológicos o de interés histórico, ya que está prohibido, tanto si se realiza en zonas inventariadas como yacimientos como si no.

Esta práctica se limita exclusivamente a personal autorizado con fines investigadores. Los Agentes Rurales remarca que prospección y extracción de estos restos sin una metodología científica puede causar daños irreversibles al patrimonio, ya que impide recoger la información histórica que proporciona el estudio de las piezas en su contexto original.

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La Ley de patrimonio cultural catalán establece que, ante el hallazgo o localización casual de restos arqueológicos o paleontológicos, ya sea en el marco de una obra, de un trabajo agroforestal o de cualquier otra actividad en el medio natural, hay que seguir unas pautas muy claras: avisar a la Administración en un plazo máximo de 48 horas y no tocar ni extraer los restos, tanto en el medio terrestre como en el subacuático. El Departamento de Cultura es el órgano competente para gestionar este patrimonio cultural así como manipularlo y extraerlo con total garantía de que se respeta el entorno histórico para un mejor estudio del objeto descubierto.