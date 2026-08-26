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Una treintena de heridos al explotar material pirotécnico en el inicio de fiestas de Noáin (Navarra)

Tres personas han sido trasladadas este miércoles al Hospital Universitario de Navarra (HUN) al estallar varios cohetes entre la multitud durante el inicio de las fiestas de Noáin.

Una ambulancia durante el servicio

Una ambulancia durante el servicio / EUROPA PRESS / Europa Press

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Efe

Pamplona
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Varias personas han resultado heridas por la explosión de material pirotécnico en el balcón del Ayuntamiento de Noáin (Navarra) en el inicio de sus fiestas patronales.

Tres de los heridos han sido trasladados a un centro hospitalario mientras que varias personas, que presentaban heridas leves, han acudido por sus propios medios al centro de salud, según informa el 112-SOS Navarra.

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Según RTVE, los afectados serían al menos una treintena de personas que participaban en la fiesta tradicional.

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