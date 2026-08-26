Un joven, en estado crítico tras caer de un balcón del Raval cuando intentaba huir de los Mossos
El herido tenía una orden de alejamiento respecto a su madre y se había presentado en el domicilio familiar con actitud violenta
Un joven se encuentra en estado crítico después de precipitarse desde un balcón en el barrio del Raval de Barcelona cuando intentaba huir de los Mossos d'Esquadra. Los hechos se produjeron este miércoles por la tarde en una vivienda de la calle del Tigre, según ha avanzado el diario 'Ara' y ha confirmado posteriormente la policía catalana.
El joven tenía una orden de alejamiento respecto a su madre y se había presentado en el domicilio familiar con actitud violenta. Ante la situación, la familia alertó a los Mossos d'Esquadra y, cuando los agentes llegaron a la vivienda, el joven trató de escapar y se precipitó por el balcón.
Los hechos ocurrieron hacia las 17.45 horas. Los Mossos movilizaron seis dotaciones hasta el lugar, mientras que también se desplazaron efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) para atender al herido.
Hasta la zona acudieron asimismo psicólogos para asistir a los familiares después de lo ocurrido. El joven fue atendido por los servicios de emergencias y se encuentra en estado crítico.
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