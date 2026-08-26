Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tibet NepalMichael RubinIncendio CollserolaTim CurryDolly PartonJoan PratJavier BardemAlejandro HamlynBarcelonaJulián ÁlvarezMIR 2027Eclipse lunar
instagramlinkedin

Maltrato animal

Investigado por maltratar a dos perros de raza Akita Inu en Mallorca

Uno de los canes tenía una herida profunda en el cuello causda por el collar debido al crecimiento y no habérselo ajustado

Los dos perros de la raza japonesa Akita Inu rescatados por la Guardia Civil en Santa Eugènia.

Los dos perros de la raza japonesa Akita Inu rescatados por la Guardia Civil en Santa Eugènia. / GUARDIA CIVIL

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Lorenzo Marina

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos perros de la raza japonesa Akita Inu se encontraban en condiciones lamentables en Santa Eugènia (Mallorca). Tras una denuncia ante la Policía Local, efectivos de la Guardia Civil han investigado al propietario por un presunto delito de maltrato animal.

A raíz de la denuncia interpuesta ante la Policía Local de Santa Eugènia, investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil iniciaron una investigación. Una patrulla comprobó que los animales se encontraban en deficientes condiciones. De hecho uno de los canes presentaba una herida profunda en el cuello de entre dos y tres centímetros. Esta había sido causada por el collar y no habérselo adaptado a su actual tamaño.

Ante la precaria situación de estos dos animales, los agentes del Seprona procedieron a retirar los dos perros para garantizar su atención y su protección veterinaria. Así, la Fundación Natura Parc facilitó los medios para la atención y el traslado de los canes. De hecho fueron conducidos a sus dependencias, donde permanecen bajo atención veterinaria. La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias por un presunto delito de maltrato animal, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Obligaciones de los perros

Ante este caso de presunto maltrato animal, la Guardia Civil subraya que la tenencia responsable de animales conlleva garantizarles unas condiciones adecuadas de salud., higiene, alimentación, alojamiento y bienestar. También los dueños están obligados a supervisar su estado físico y a adaptar los collares y elementos de sujeción a las características y necesidades del perro.

Noticias relacionadas

En este sentido, el Seprona hace especial hincapié en que la utilización de elementos de sujeción no adaptados o inadecuados pueden causar lesiones a los perros. Estos hechos pueden ser constitutivos de infracciones administrativas o, como en este caso, de un presunto delito de maltrato animal. La Guardia Civil también insta a cualquier posible testigo de estos hechos que se lo comunique a través del teléfono 062.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El eclipse lunar del 28 de agosto será visible desde toda España, pero las provincias más al oeste lo verán más completo
  2. Joyriding', el estúpido reto viral que ha dejado 12 muertos en Reino Unido e Irlanda: 'Piensan en los 'likes', solo piensan en el reconocimiento
  3. Los Mossos recuperan nueve vehículos de alta gama robados en Europa y vendidos ilegalmente
  4. Las lluvias dejan inundaciones y afectaciones al tráfico en Tarragona: cortada la A-7 en Vila-seca y retrasos en Rodalies
  5. Un tornado sorprende al sur de Francia y arranca tejados en un pueblo cercano a Carcassone
  6. Muere un conductor al caer por un terraplén de la C-58 en Sant Quirze del Vallès
  7. Detenido en Palma un monitor de voleibol por violar a una menor de 15 años y dejarla embarazada
  8. Un ‘meteotsunami’ sorprende a la costa valenciana: el mar varió 70 centímetros en solo cinco minutos

Investigado por maltratar a dos perros de raza Akita Inu en Mallorca

Investigado por maltratar a dos perros de raza Akita Inu en Mallorca

Los hijos del matrimonio de Valencia estaban en la planta superior cuando sus padres fallecieron

Los hijos del matrimonio de Valencia estaban en la planta superior cuando sus padres fallecieron

Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Valencia estaban en shock

Los dos niños que vieron a sus padres muertos en Valencia estaban en shock

Más de cuarenta heridos al explotar material pirotécnico en unas fiestas en Navarra

Más de cuarenta heridos al explotar material pirotécnico en unas fiestas en Navarra

Reabierta la circulación de la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras el accidente de dos camiones este martes

Reabierta la circulación de la AP-7 en Mont-roig del Camp (Tarragona) tras el accidente de dos camiones este martes

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

Investigan el hallazgo de los cadáveres de un matrimonio irlandés en el jacuzzi de un chalé de Valencia

Una treintena de heridos al explotar material pirotécnico en el inicio de fiestas de Noáin (Navarra)

Una treintena de heridos al explotar material pirotécnico en el inicio de fiestas de Noáin (Navarra)

Detenido en Tarragona el 'Maestro de las Fugas', un peligroso delincuente que se escapó de cuatro cárceles de Italia y Bélgica

Detenido en Tarragona el 'Maestro de las Fugas', un peligroso delincuente que se escapó de cuatro cárceles de Italia y Bélgica