Investigado por maltratar a dos perros de raza Akita Inu en Mallorca

Dos perros de la raza japonesa Akita Inu se encontraban en condiciones lamentables en Santa Eugènia (Mallorca). Tras una denuncia ante la Policía Local, efectivos de la Guardia Civil han investigado al propietario por un presunto delito de maltrato animal.

A raíz de la denuncia interpuesta ante la Policía Local de Santa Eugènia, investigadores del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil iniciaron una investigación. Una patrulla comprobó que los animales se encontraban en deficientes condiciones. De hecho uno de los canes presentaba una herida profunda en el cuello de entre dos y tres centímetros. Esta había sido causada por el collar y no habérselo adaptado a su actual tamaño.

Ante la precaria situación de estos dos animales, los agentes del Seprona procedieron a retirar los dos perros para garantizar su atención y su protección veterinaria. Así, la Fundación Natura Parc facilitó los medios para la atención y el traslado de los canes. De hecho fueron conducidos a sus dependencias, donde permanecen bajo atención veterinaria. La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias por un presunto delito de maltrato animal, que fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.

Obligaciones de los perros

Ante este caso de presunto maltrato animal, la Guardia Civil subraya que la tenencia responsable de animales conlleva garantizarles unas condiciones adecuadas de salud., higiene, alimentación, alojamiento y bienestar. También los dueños están obligados a supervisar su estado físico y a adaptar los collares y elementos de sujeción a las características y necesidades del perro.

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En este sentido, el Seprona hace especial hincapié en que la utilización de elementos de sujeción no adaptados o inadecuados pueden causar lesiones a los perros. Estos hechos pueden ser constitutivos de infracciones administrativas o, como en este caso, de un presunto delito de maltrato animal. La Guardia Civil también insta a cualquier posible testigo de estos hechos que se lo comunique a través del teléfono 062.