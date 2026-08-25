Tráfico de drogas
Nuevo método para 'pasar' cocaína en Barcelona: esconderla en un folleto publicitario
La Guardia Urbana detiene a un sospechoso por tráfico de drogas
Detenido por robar 42 relojes, cuchillos de decoración y joyas de una vivienda en Les Corts
Hasta ahora los 'camellos' entregaban las dosis de droga lo más disimulado posible para evitar ser detectados, no en vano pasar desapercibido es fundamental en el negocio. Por eso, los traficantes siempre se las ingenian para encontrar nuevas formas de hacer estos 'pases' con total seguridad y garantizar que los clientes queden satisfechos.
No deja de ser una buena publicidad que podría ir estampada en folletos promocionales. Precisamente, los mismos que los agentes de la Guardia Urbana de Barcelona descubrieron que se usaban para entregar clandestinamente estas sustancias.
Este lunes una patrulla de paisano del Distrito de Gràcia detectó un intercambio sospechoso entre dos hombres en la calle Garrotxa. Uno de ellos había dado al otro un folleto publicitario y dentro, los agentes encontraron oculta una dosis de cocaína.
Tras identificar a comprador y vendedor, los agentes detuvieron a este último por un delito contra la salud pública, en concreto por tráfico de droga. La Guardia Urbana remarca que el método de ocultación de la droga es "especialmente singular", al estar dentro de un folleto como los que se reparten a diario en la ciudad. Tal vez del próximo no deberíamos deshacernos tan rápido poco después de agarrarlo.
Suscríbete para seguir leyendo
- Lluvia en Catalunya, hoy en directo: última hora del tiempo y las fuertes precipitaciones en el Baix Penedès y el litoral de Tarragona
- Vídeo | Una batalla campal retrasa la matinal de la Fiesta Mayor de Sitges
- Joyriding', el estúpido reto viral que ha dejado 12 muertos en Reino Unido e Irlanda: 'Piensan en los 'likes', solo piensan en el reconocimiento
- Catalunya, en alerta naranja por lluvias y tormentas este lunes
- Así se puede vivir el ciclón subtropical que apunta a Barcelona, según el Centro Nacional de Huracanes
- Tiempo en Catalunya hoy lunes: vuelven los avisos por lluvias torrenciales
- De urgencias ambulatorias en Barcelona: 'No quería ir al CAP porque tardaría días; aquí la atención es mucho más rápida
- Radar meteorológico de Catalunya en directo: consulta en tiempo real cuándo y dónde va a llover hoy