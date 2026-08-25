Muere un conductor al caer por un terraplén de la C-58 en Sant Quirze del Vallès

El conductor de un turismo que ha caído por un terraplén en la carretera C-58, en el término municipal de Sant Quirze del Vallès (Barcelona), ha resultado muerto en este accidente de tráfico.

Según ha informado el Servicio Catalán de Tráfico, el accidente ha ocurrido alrededor de las 19:06 horas en el punto kilométrico 14,7 de la C-58, en Sant Quirze del Vallès. Por causas que se están investigando, un turismo se ha salido de la vía y ha caído por un terraplén. Como consecuencia del accidente ha resultado muerto el conductor y único ocupante del vehículo.

Al lugar del accidente se han desplazado cinco patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bomberos de la Generalitat y varias unidades terrestres del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Con esta nueva víctima son ya 88 las personas que han muerto este año en accidentes de tráfico en las carreteras catalanas.

Dos accidentes mortales este lunes

La pasajera de una moto también murió este lunes en un accidente en la C-260 en Castelló d'Empúries (Girona) después de que el vehículo se haya salido de la vía, haya perdido el equilibrio y haya impactado contra una furgoneta.

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En un comunicado, el Servei Català de Trànsit (SCT) ha explicado que los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso del siniestro a las 17.21 horas.