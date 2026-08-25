Los Mossos recuperan nueve vehículos de alta gama robados en Europa y vendidos ilegalmente

Los Mossos d'Esquadra del Grupo de Investigación de Documentación (GRD) de la Comisaría General de Movilidad han recuperado nueve vehículos de alta gama valorados en cerca de 640.000 euros y vinculados a una matriculación fraudulenta de vehículos robados con documentos falsos. Los agentes han denunciado a un hombre de 51 años por intentar matricular estos vehículos en España ilegalmente. Está acusado de los delitos de falsificación documental, receptación de vehículos sustraídos, estafas y blanqueo de capitales.

La investigación se inició en el mes de julio de 2025 cuando los Mossos detectaron posibles irregularidades en la inspección de un expediente de matriculación de un vehículo de importación procedente de Italia. En concreto, se localizó un Maserati Levante Modena sustraído, que se pretendía matricular en España mediante documentación italiana sustraída en blanco y posteriormente falsificada. El coche había sido vendido a un taller de compraventa de Gandía (Valencia).

Después de este primer caso, los agentes buscaron los mismos indicadores en otros trámites de matriculación de vehículos similares. Se identificó una modalidad de fraude documental que permitió detectar, meses más tarde, el intento de matriculación de otro vehículo, un Fiat Panda Hybrid localizado en Figueres, con documentación de características similares.

A partir de este segundo hecho, los agentes iniciaron una nueva investigación que permitió localizar e intervenir siete vehículos más. Concretamente, fueron cuatro Porsche Carrera 4 GTS, un Range Rover Sport SVR y dos motocicletas Harley-Davidson. En conjunto, el valor de mercado de los vehículos recuperados se aproxima a los 640.000 euros.

Vehículos robados

Los Mossos constatan que todos estos vehículos fueron sustraídos en Dinamarca, Italia y Francia, y que posteriormente fueron manipulados falsificando los números de bastidor y matriculándolos utilizando documentación oficial sustraída en blanco en Italia y Austria. En el caso de los dos primeros vehículos detectados, la intervención policial permitió impedir que llegaran a ser matriculados en España a pesar de que ya habían sido vendidos.

En el transcurso de la investigación, se recuperaron cuatro permisos de circulación italianos y diez austríacos, todos ellos documentos oficiales sustraídos en blanco. Asimismo, se constató el uso de facturas y contratos de compraventa falsos para dar apariencia de legalidad a los trámites administrativos necesarios para la matriculación de los vehículos. Además, también se comprobó que se habían defraudado impuestos al declarar importes inferiores a los reales.

Los agentes localizaron y recuperaron varios vehículos en las localidades de Figueres, Cerdanyola del Vallès, Gavà y La Bisbal del Penedès. También se contó con la colaboración de la Guardia Civil para encontrar vehículos en Gandía, en Benirredrà (Comunidad Valenciana) y en A Coruña. Estos habían sido vendidos a terceras personas no relacionadas con la actividad delictiva.

Los Mossos también descubrieron un presunto delito de denuncia falsa de robo de vehículo y un intento de estafa a una compañía aseguradora por parte del mismo investigado. Concretamente, se determinó que las llaves de uno de los vehículos falsificados recuperados se habrían utilizado para presentar una denuncia falsa por la supuesta sustracción de un Porsche 911 en la comisaría de Sant Feliu de Guíxols en el mes de mayo de 2025, con el objetivo de obtener una indemnización económica de la aseguradora.

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La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones relacionadas con este tráfico ilícito de vehículos y de documentos oficiales sustraídos.