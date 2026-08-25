Rápida intervención
Dos militares atrapan a un ladrón que había asaltado a una familia en La Rambla
También se enfrentaron a un grupo de personas que trataron de liberar al sospechoso
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El pasado 24 de agosto una familia fue asaltada por un grupo de personas en las inmediaciones del edificio del Gobierno Militar de Barcelona, al final de La Rambla. Desde este edificio se percataron del robo y por eso dos de los militares destinados, que estaban de guardia, acudieron rápidamente a socorrer a las víctimas
Según la Inspección General del Ejército en Barcelona el capitán Ismael Bayón persiguió, alcanzó e inmovilizó a uno de los agresores. Además, se enfrentó a otro grupo que pretendía liberar al sospechoso. También el artillero Omany Guzmán Figueredo acudió a dar apoyo a su mando y se enfrentó "a los delincuentes, asegurando la posición del capitán y el entorno hasta la llegada de los Mossos d'Esquadra".
Los policías detuvieron al agresor después de que los militares lo tuvieran inmovilizado. La Inspección General del Ejército remarca que tanto el capitán como el artillero "fueron felicitados por su valiente intervención, tanto por la familia atacada como por los Mossos" y añade que "queda una vez más patente la predisposición del militar para servir al ciudadano en cualquier circunstancia".
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