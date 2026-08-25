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VIOLENCIA SEXUAL

Un entrenador, detenido por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

La Policía Nacional arrestó al técnico tras la denuncia y quedó en libertad provisional con una orden de alejamiento

Tribunal de Instancia de Palma, en Vía Alemania.

Tribunal de Instancia de Palma, en Vía Alemania. / Archivo

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EP

Palma
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Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una menor.

Los hechos se remontan al mes de junio cuando, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas del caso tras informaciones publicadas este martes por el diario 'Última Hora, el entrenador, de 23 años y boliviano, invitó a la víctima, de 15 años, y a otra menor a comer a su casa.

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Después de la comida, según las mismas fuentes, el hombre agredió sexualmente a la niña. El joven fue finalmente arrestado por la Policía Nacional y tras pasar a disposición judicial el pasado sábado quedó en libertad con una orden de alejamiento.

Fuente: Diario de Mallorca

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