Sucesos
Nueve detenidos por vender más de 5.000 productos falsos en Salou y Lloret de Mar
En su mayoría eran camisetas de fútbol, complementos y procutos téxtiles
Agentes de la Policía Nacional han detenido en la localidades de Salou (Tarragona) y Lloret de Mar (Girona) a nueve personas como presuntas autoras de un delito contra la propiedad industrial. Las dos investigaciones tuvieron lugar tras recibir denuncia por parte de los representantes legales de algunas marcas de reconocido prestigio.
En Salou los agentes entraron en cuatro establecimientos comerciales ubicados en la localidad de Salou, ya que existían indicios de que estos se utilizaban como punto de almacenamiento de mercancía, presuntamente falsificada, para su posterior distribución y comercialización.
La policía requisó 2.416 artículos presuntamente falsificados de distintas marcas, consistentes principalmente en camisetas de fútbol, artículos textiles, bolsos, así como fornituras utilizadas para adherir a los bolsos u otro tipo de complementos. Asimismo, se procedió a la detención de los seis responsables de los establecimientos inspeccionados por considerarse presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial.
En Lloret de Mar los agentes registraron cinco establecimientos comerciales que vendían artículos falsificados de diversas marcas. Allí encontraron 2.887 artículos presuntamente falsificados de diferentes firmas, consistentes principalmente en artículos textiles, bolsos, calzado, bisutería y gafas de sol. Los agentes detuvieron a los tres responsables de los establecimientos inspeccionados por un delito contra la propiedad industrial.
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