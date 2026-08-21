Máxima tensión
Los Mossos controlarán el acto en Barcelona de Save Europe Act para evitar incitaciones "al odio"
Los agentes podrían iniciar diligencias ante un posible delito y denunciarlo a la fiscalía si encuentran algún símbolo o pancarta que promueva ataques por razones de etnia, raza o nación
¿Qué es la Save Europe Act? 5 claves de la campaña liderada por supremacistas blancos que defiende las deportaciones masivas
La concentración que ha organizado este sábado la asociación Save Europe Act en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, la segunda en España tras la protesta en Algeciras contra la invasión de Ceuta a inicios de agosto, ha puesto en alerta a las instituciones catalanas ante un posible contenido ultra y racista de la convocatoria. Se trata de un grupo apoyado por figuras destacadas de la extrema derecha europea, como Vox, que reclaman deportaciones masivas de inmigrantes y proteger a los "pueblos nativos" del continente ante "el riesgo de convertirse en poblaciones minoritarias en sus propias patrias".
Por eso, ante esta concentración, el Govern recuerda que "el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental, pero no es absoluto" y ha encargado a los Mossos d'Esquadra un refuerzo del dispositivo inicial previsto de seguridad "para supervisar, velar y auditar que la concentración, las manifestaciones de los participantes o los símbolos o pancartas que éstos exhiban".
En concreto, los agentes escrutarán a los participantes para que "no fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la religión o la discriminación o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación". En este sentido, los Mossos advierten que, en caso de que durante el desarrollo del acto se detecte alguna conducta que "pueda ser constitutiva de infracción administrativa o penal, se actuará de acuerdo con la normativa vigente" y se identificará al sospechoso además de levantar acta o abrir diligencias ante un delito.
Luego las trasladarán ante el Servicio de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona para que inicie la denuncia correspondiente contra las personas que pueda haber cometido algún delito y las sanciones administrativas correspondientes en caso de que vulneren la legislación sobre seguridad ciudadana.
El Govern también señala que "la normativa establece las condiciones en las que deben comunicarse administrativamente y deben desarrollarse estos actos y prevé los mecanismos de actuación de las autoridades competentes cuando se puedan producir circunstancias que afecten a la seguridad de las personas, el orden público o los bienes". Con estas actuaciones, la administración catalana reitera "su compromiso con el cumplimiento de la legalidad, la protección de la igualdad de trato y la no discriminación, la dignidad de las personas y la convivencia".
Concentración 'antifascista'
Una hora antes de la concentración de Save Europe Act la plataforma 'Som antifeixistes' y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona han convocado una manifestación en la misma plaza de Sant Jaume con el lema "Plantemos cara a la internacional reaccionaria que quiere convertir el racismo y la xenofobia en política de Estado". la protesta está apoyada por partidos de izquierdas como la CUP y Esquerra Unida. El acto de Save Europe Act también ha recibido el rechazó del Ayuntamiento de Barcelona.
Save Europe Act, que defiende una Europa "blanca", hace su primer acto en Barcelona este sábado antes de desembarcar en Madrid el próximo miércoles.
Suscríbete para seguir leyendo
- Cambio de tiempo en España: la llegada de un frente provoca un desplome de los termómetros y enciende avisos por lluvias
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego
- Tiempo en Catalunya hoy jueves: cambio brusco con tormentas y descenso de los termómetros después de otra noche asfixiante
- Última hora sobre el león de Toledo: helicóptero, drones y Guardia Civil buscan al animal tras un único avistamiento
- Los Mossos detienen al 'ocupa' de un piso en la calle Muntaner que amenazaba a los vecinos
- Muere un bañista en la playa de Levante de Cunit con bandera roja
- El tiempo hoy en Catalunya, en directo: última hora del aviso de Aemet y Meteocat por lluvias intensas, granizo y reventones termicos