Los Mossos controlarán el acto en Barcelona de Save Europe Act para evitar incitaciones "al odio"

La concentración que ha organizado este sábado la asociación Save Europe Act en la plaza de Sant Jaume de Barcelona, la segunda en España tras la protesta en Algeciras contra la invasión de Ceuta a inicios de agosto, ha puesto en alerta a las instituciones catalanas ante un posible contenido ultra y racista de la convocatoria. Se trata de un grupo apoyado por figuras destacadas de la extrema derecha europea, como Vox, que reclaman deportaciones masivas de inmigrantes y proteger a los "pueblos nativos" del continente ante "el riesgo de convertirse en poblaciones minoritarias en sus propias patrias".

Por eso, ante esta concentración, el Govern recuerda que "el derecho de reunión y manifestación es un derecho fundamental, pero no es absoluto" y ha encargado a los Mossos d'Esquadra un refuerzo del dispositivo inicial previsto de seguridad "para supervisar, velar y auditar que la concentración, las manifestaciones de los participantes o los símbolos o pancartas que éstos exhiban".

En concreto, los agentes escrutarán a los participantes para que "no fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, la hostilidad, la religión o la discriminación o la pertenencia de sus miembros a una etnia, raza o nación". En este sentido, los Mossos advierten que, en caso de que durante el desarrollo del acto se detecte alguna conducta que "pueda ser constitutiva de infracción administrativa o penal, se actuará de acuerdo con la normativa vigente" y se identificará al sospechoso además de levantar acta o abrir diligencias ante un delito.

Luego las trasladarán ante el Servicio de Odio y Discriminación de la Fiscalía de Barcelona para que inicie la denuncia correspondiente contra las personas que pueda haber cometido algún delito y las sanciones administrativas correspondientes en caso de que vulneren la legislación sobre seguridad ciudadana.

El Govern también señala que "la normativa establece las condiciones en las que deben comunicarse administrativamente y deben desarrollarse estos actos y prevé los mecanismos de actuación de las autoridades competentes cuando se puedan producir circunstancias que afecten a la seguridad de las personas, el orden público o los bienes". Con estas actuaciones, la administración catalana reitera "su compromiso con el cumplimiento de la legalidad, la protección de la igualdad de trato y la no discriminación, la dignidad de las personas y la convivencia".

Concentración 'antifascista'

Una hora antes de la concentración de Save Europe Act la plataforma 'Som antifeixistes' y la Coordinadora Antifeixista de Barcelona han convocado una manifestación en la misma plaza de Sant Jaume con el lema "Plantemos cara a la internacional reaccionaria que quiere convertir el racismo y la xenofobia en política de Estado". la protesta está apoyada por partidos de izquierdas como la CUP y Esquerra Unida. El acto de Save Europe Act también ha recibido el rechazó del Ayuntamiento de Barcelona.

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Save Europe Act, que defiende una Europa "blanca", hace su primer acto en Barcelona este sábado antes de desembarcar en Madrid el próximo miércoles.