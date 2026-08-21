Detenido 'el ladrón del AVE': robaba maletas a los pasajeros entre Barcelona y Tarragona y volvía en tren regional

Se subía en los trenes de alta velocidad que salen de la estación de Sants en Barcelona pero su trayecto acababa pronto, concretamente en Tarragona. Allí bajaba pero con un equipaje que no es el suyo y volvía a Barcelona en un tren regional.

Así actuaba un ladrón atrapado por el grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona de los Mossos d'Esquadra el pasado martes. El sospechoso, de 38 años, está acusado de un delito de hurto.

Los agentes recibieron aviso por la mañana de que los vigilantes de seguridad de la estación de tren de Tarragona habían retenido a un hombre con unas maletas presuntamente sustraídas.

Al llegar y realizar las comprobaciones pertinentes, los agentes supieron que el hombre retenido en Tarragona acababa de llegar en taxi desde la estación de tren de alta velocidad del Camp de Tarragona, situada a unos kilómetros. El hombre había subido a un tren AVE en la estación de Barcelona Sants y había aprovechado un momento de descuido de las víctimas para coger las maletas y bajar a la estación del Camp de Tarragona.

A continuación, el ladrón se desplazó en taxi hasta la estación de trenes regionales y media distancia, situada en la ciudad de Tarragona, desde donde pretendía regresar a Barcelona. Los agentes realizaron gestiones con las maletas intervenidas y pudieron contactar con las dos víctimas, dos hombres que realizaban el trayecto desde Barcelona a Valencia y Murcia respectivamente. Los Mossos les devolvieron sus pertenencias. El detenido pasó a disposición judicial el miércoles.

Los Mossos d'Esquadra recuerdan que durante los viajes en tren es importante no perder de vista las maletas ni los objetos personales e identificar correctamente el equipaje. Ante cualquier situación sospechosa, se recomienda avisar al personal de seguridad oa la policía.