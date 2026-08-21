Violencia de género
Condenado a diez meses de prisión el asesino de una mujer en Catalunya por amenazar con matar a su expareja en Mallorca y pedir a la jueza que le encarcelara
El hombre se presentó el martes en los juzgados pidiendo que le dejaran ver a la jueza. Fue detenido y juzgado y condenado el miércoles en un juicio rápido
El asesino que cumplió una condena de 17 años por matar a una mujer en Catalunya y que se presentó el martes en los juzgados de Manacor y se encaró con el vigilante para que le dejara ver a la jueza para que le envíaran a prisión cumplió su objetivo. Así, este pidió que le recluyeran en la cárcel o mataría a su expareja, después de llevar diez diás buscándola y no dar con ella. Tras avisar a la Policía Nacional y detenerle, el miércoles fue juzgado en un juicio rápido, asistido por el abogado Toni Vidal. Allí fue condenado a diez meses de cárcel por delitos de quebrantamiento y amenazas. Su pretensión inicial fue cumplida y fue enviado directamente a la cárcel.
Los hechos se produjeron sobre las diez de la mañana de este martes. Un individuo enfurecido se personó en los juzgados de Manacor y se enfrentó con el vigilante de seguridad. Este exigía que le dejaran hablar con la jueza de guardia para que le mandara a la cárcel porque llevaba diez días buscando a su expareja para matarla y no la había encontrado aún. De hecho este individuo ya había cumplido una condena de 17 años de cárcel en Cataluña por matar a otra mujer.
Juzgado y encarcelado
En vista de la conflictividad que presentaba este individuo y las serias amenazas de muerte que lanzó contra su expareja, la jueza de guardia instó a que agentes de la Policía Nacional acudieran a la sede judicial y procedieran a su detención. Los vigilantes de la sede judicial comunicaron lo sucedido al 091 y una patrulla policial acudió y le detuvo.
En la mañana de este miércoles se celebró un juicio rápido en los juzgados de Manacor. Este sujeto aceptó una condena de diez meses de prisión por los delitos de amenazas y de quebrantamiento de medida cautelar. De tal manera que, al término de la vista, fue directamente conducido al Centro Penitenciario de Palma para cumplir la condena.
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Fuente: Diario de Mallorca
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