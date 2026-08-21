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Violencia de género

Condenado a diez meses de prisión el asesino de una mujer en Catalunya por amenazar con matar a su expareja en Mallorca y pedir a la jueza que le encarcelara

El hombre se presentó el martes en los juzgados pidiendo que le dejaran ver a la jueza. Fue detenido y juzgado y condenado el miércoles en un juicio rápido

Agentes de la Policía Nacional detienen en Manacor al hombre que pedía que el encarcelaran porque iba a matar a su expareja.

Agentes de la Policía Nacional detienen en Manacor al hombre que pedía que el encarcelaran porque iba a matar a su expareja. / POLICÍA NACIONAL

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Lorenzo Marina

Palma
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El asesino que cumplió una condena de 17 años por matar a una mujer en Catalunya y que se presentó el martes en los juzgados de Manacor y se encaró con el vigilante para que le dejara ver a la jueza para que le envíaran a prisión cumplió su objetivo. Así, este pidió que le recluyeran en la cárcel o mataría a su expareja, después de llevar diez diás buscándola y no dar con ella. Tras avisar a la Policía Nacional y detenerle, el miércoles fue juzgado en un juicio rápido, asistido por el abogado Toni Vidal. Allí fue condenado a diez meses de cárcel por delitos de quebrantamiento y amenazas. Su pretensión inicial fue cumplida y fue enviado directamente a la cárcel.

Los hechos se produjeron sobre las diez de la mañana de este martes. Un individuo enfurecido se personó en los juzgados de Manacor y se enfrentó con el vigilante de seguridad. Este exigía que le dejaran hablar con la jueza de guardia para que le mandara a la cárcel porque llevaba diez días buscando a su expareja para matarla y no la había encontrado aún. De hecho este individuo ya había cumplido una condena de 17 años de cárcel en Cataluña por matar a otra mujer.

Juzgado y encarcelado

En vista de la conflictividad que presentaba este individuo y las serias amenazas de muerte que lanzó contra su expareja, la jueza de guardia instó a que agentes de la Policía Nacional acudieran a la sede judicial y procedieran a su detención. Los vigilantes de la sede judicial comunicaron lo sucedido al 091 y una patrulla policial acudió y le detuvo.

Noticias relacionadas

En la mañana de este miércoles se celebró un juicio rápido en los juzgados de Manacor. Este sujeto aceptó una condena de diez meses de prisión por los delitos de amenazas y de quebrantamiento de medida cautelar. De tal manera que, al término de la vista, fue directamente conducido al Centro Penitenciario de Palma para cumplir la condena.

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Fuente: Diario de Mallorca

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