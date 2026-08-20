La Policía Nacional detiene a 50 fugitivos internacionales en Catalunya este año

Dentro de su lucha contra el crimen organizado y en cumplimiento de las órdenes europeas de detención y entrega, la Policía Nacional ha arrestado este año en Catalunya a 50 sospechosos que estaban siendo buscados por la justicia de otros países. En concreto, la mayoría de los detenidos están relacionados con actividades mafiosas y huyen de las autoridades en otros países para no enfrentarse a altas penas de cárcel.

Se suelen refugiar en zonas como Catalunya, en las que pueden llevar una vida tranquila sin temor a ser reconocidos, aunque la mayoría no suele salir demasiado de las viviendas en las que se esconden. Por eso, estos fugitivos suelen tener una amplia red de contactos que les permite pasar desapercibidos al encargarse otras personas de suministrarles cobijo y alimento. También muchos de ellos suelen dirigir operaciones criminales, principalmente relacionadas con el narcotráfico, desde su refugio.

En lo que llevamos de año Grupo de Fugitivos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía de Catalunya ha detectado y arrestado a 50 sospechosos con Órdenes Europeas de Detención y Entrega (OEDE). Los agentes suelen recibir información de las policías de otros países, gracias a la buena colaboración existente vía la Europol o la Interpol, y a partir rastrean hasta dar con el sospechoso. Una vez localizado esperan el mejor momento para arrestarlo y después enviarlo a la Audiencia Nacional para que sea trasladado al país que lo reclaman.

Los 50 detenidos que se llevan este 2026 en ocho meses es una cifra similar a la de 2025, cuando en todo el año la Policía Nacional capturó a 63 fugitivos que se refugiaban en Catalunya. De estos arrestados, los agentes hicieron 26 arrestos en Barcelona y corresponden a sospechosos de 11 países diferentes, con órdenes emitidas por delitos como tráfico de estupefacientes, homicidio, trata de personas, agresiones sexuales y corrupción-

Detención en Lleida

El último fugitivo capturado en Catalunya fue un hombre en Lleida que tenía vigente una Orden Internacional de Detención y Entrega expedida por las autoridades judiciales de Reino Unido, concretamente por la Corona de Snaresbrook. El sospechoso cuenta con numerosos antecedentes policiales en España, entre ellos, por tentativa de homicidio, robos con violencia y lesiones.

La Policía considera que es "un peligroso delincuente, considerado muy violento". En este sentido, en junio pasado protagonizó una reyerta en las calles del centro histórico de Lleida que se captó en video y en las que se veía al sospechoso apuñalando en el cuello a otro hombre. Estas imágenes se hicieron rápidamente virales en las redes sociales.

El detenido está acusado en el Reino Unido de lesionar gravemente a un paciente mientras los dos estaban en un centro hospitalario de alta seguridad. Sin embargo, el sospechoso pudo escapar del centro hospitalario y regresar a España. En los últimos meses residía en Lleida y protagonizó episodios de extrema violencia.

Tras su detención, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional quien decretó ese mismo día, su ingreso en prisión.

'Pablo Escobar sueco'

Otro de los fugitivos detenidos en Catalunya por la Policía Nacional en las últimas semanas fue Emin Muqa Kulic, de 21 años, incluido en la lista de los criminales más buscados de Europa elaborada por Europol a petición de las autoridades suecas. Lo atraparon en una vivienda de Sitges, propiedad del ciudadano sueco Jonas Falk, uno de los capos más importantes del narcotráfico europeo. Falk es conocido como "el Pablo Escobar de Suecia".

Emin Muqa Kulic está acusado por las autoridades suecas por su vinculación con 20 delitos de extrema violencia, algunos de ellos asesinatos y homicidios de personas pertenecientes a otros grupos criminales en el área de Estocolmo. Para llevar a cabo estos hechos, utilizaba armas de guerra, explosivos y armas de fuego largas y cortas.

En Suecia, Emin Muqa Kulic es sospechoso de haber sido el autor intelectual de varios delitos violentos graves cometidos durante el verano de 2024. Entre los casos figura un tiroteo en Midsommarkransen, donde un niño de 13 años disparó de forma indiscriminada en un pub y, a resultas, murió un hombre de 25 años. Otro caso sucedió en Södertälje: se sospecha que Emin Muqa Kulic encargó a dos jóvenes que dispararan a un hombre. La víctima sobrevivió milagrosamente.

Muqa Kulic también está acusado de entrenar a jóvenes reclutados, algunos menores, para realizar ejecuciones y ataques organizados. Según los investigadores suecos, el sospechoso los adiestraba para usar armas y explosivos que él mismo les proporcionaba.

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La investigación comenzó en junio de 2025 cuando los agentes lo localizaron en esta vivienda de Sitges. Por eso, establecieron un dispositivo de vigilancia y constataron que no salía de la casa: apenas se le veía en el jardín de la vivienda, "conocedor de la reclamación que pesaba sobre él por delitos muy graves", según la Policía. Ante la "alta pelifrosidad" del sospechoso, unidades especiales de la policía entraron en la vivienda y lo arrestaron el 1 de agosto.