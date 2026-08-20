Los Mossos detienen al 'ocupa' de un piso en la calle Muntaner que amenazaba a los vecinos

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre que ocupaba ilegalmente un piso en una finca de la calle Muntaner número 107 de Barcelona. Los agentes han realizado una entrada por orden judicial en el inmueble este jueves poco antes de las cuatro de la tarde y han detenido al sospechoso por los delitos de allanamiento de morada, amenazas y coacciones.

El acusado presuntamente habría ocupado la vivienda y generado un enfrentamiento con los vecinos, ya que organizaba fiestas hasta altas horas de la madrugada en las que se consumía alcohol y drogas, según fuentes de la investigación. Además, supuestamente coaccionaba a los vecinos del edificio cuando le afeaban su comportamiento. Los Mossos remarcan que la actitud del sospechoso provocaba inseguridad, ya que afectaba a la convivencia vecinal.

En el dispositivo han participado efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO), Seguridad Ciudadana, Investigación, Delincuencia Urbana y de la Oficina de Relación con la Comunidad (ORC), para atender e informar a los vecinos de la finca.

Las primeras denuncias vecinales tuvieron lugar a inicios de año y desde entonces los Mossos han realizado un seguimiento de la situación del inmueble. En este sentido, se esperaba a la denuncia por parte de la propiedad y a la decisión judicial antes de proceder a la detención del sospechoso.

Fuentes policiales recuerdan que sus actuaciones siempre han estado dentro "del marco legal vigente y las competencias legales del cuerpo". Las patrullas de Mossos y de la Guardia Urbana han acudido a requerimiento de los vecinos que llamaban al 112 ante cualquier conflicto con el sospechoso. Además, mossos de la Oficina de Relacions amb la Comunitat (ORC) del Eixample han mantenido reuniones constantes con representantes de los afectados.

Los Mossos remarcan que han efectuado unas 50 intervenciones en el inmueble tras recibir avisos del 112, la mayoría motivadas por discusiones verbales, amenazas y coacciones, incidentes que generan una percepción de inseguridad. Los agentes también actuaron por un presunto caso de tenencia de droga.

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Pese a este seguimiento, tanto con agentes de paisano como uniformados, los Mossos remarcan que la ocupación del inmueble estaba sometida a un procedimiento administrativo o judicial ajeno al "ámbito competencial policial". Aún así, la policía catalana señala que se ha dado respuesta a las incidencias comunicadas, en coordinación con la Guardia Urbana, para "contribuir dentro del marco legal vigente a la mejora de la convivencia, seguridad ciudadana y tranquila".