Última hora sobre el león de Toledo: helicóptero, drones y Guardia Civil buscan al animal tras un único avistamiento

La Guardia Civil ha desplegado un amplio operativo en la Sierra de San Vicente, en Toledo, después de que un particular alertara el miércoles al 112 de haber visto un supuesto león en una carretera próxima al convento del Piélago. En la búsqueda participan efectivos del Seprona, patrullas de seguridad ciudadana, drones y un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, mientras varios ayuntamientos han pedido a sus vecinos que extremen las precauciones.

Por ahora, no consta que falte ningún gran felino de zoológicos o instalaciones cercanas y tampoco se han recibido nuevos avisos, una circunstancia que mantiene abierta la principal incógnita: ¿qué animal vio realmente el testigo?

El aviso que activó la búsqueda de un posible león

El operativo se inició este miércoles tras la llamada de un particular que aseguraba haber divisado un gran felino en la Sierra de San Vicente.

Según fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha citadas por Europa Press, la llamada se produjo sobre las 10.43 horas desde el kilómetro 9 de la carretera TO-1375, en el término municipal de Navamorcuende. Allí, el conductor detuvo su vehículo para comunicar que había visto fugazmente a un animal que identificó como un gran felino.

Fuentes de la Guardia Civil consultadas por EFE señalan que el aviso procedía de un repartidor que trabajaba en la zona y que aseguró haber visto un león en las inmediaciones del convento del Piélago, en la carretera que conecta El Real de San Vicente y Navamorcuende.

Ante la imposibilidad de descartar la presencia del animal, la Guardia Civil puso en marcha un dispositivo preventivo.

Helicóptero, drones y patrullas de la Guardia Civil

El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) ha participado en un operativo en el que se han movilizado un helicóptero procedente de la Comunidad de Madrid, drones de la Comandancia de Toledo y varias patrullas de seguridad ciudadana.

Los agentes también han realizado comprobaciones para determinar si el supuesto ejemplar podía haberse escapado del Zoo Safari Fauna Aventura, situado en Hinojosa de San Vicente, de alguna finca próxima o de zoológicos de la Comunidad de Madrid. Con todo, no se ha notificado la desaparición de ningún león.

La Guardia Civil también ha comprobado la localización de los perros de raza mastín tibetano de la zona, debido a sus características similares a las de los leones.

"De nuestras instalaciones no falta ningún animal"

Después del aviso, los servicios de emergencias contactaron con el centro zoológico situado en Hinojosa de San Vicente, la instalación más cercana de la que podría haber procedido un gran felino. El centro aseguró posteriormente a través de un comunicado en su cuenta oficial de Instagram que "de nuestras instalaciones no falta ningún animal".

Comunicado del Zoo Safari Fauna Aventura donde descartan la fuga de uno de sus leones. / INSTAGRAM (@zoosafarifaunaaventura)

Además, advirtió de que emprenderá acciones legales contra aquellas personas que realicen acusaciones públicas al respecto.

Los ayuntamientos piden precaución a los vecinos

Aunque la presencia del supuesto león no ha sido confirmada, varios municipios de la Sierra de San Vicente han difundido avisos a sus vecinos.

Entre ellos se encuentran Hinojosa de San Vicente, Navamorcuende, El Real de San Vicente y Almendral de la Cañada.

El Ayuntamiento de El Real de San Vicente publicó a las 14.17 horas un mensaje en Facebook en el que señalaba que había recibido un "aviso de Guardia Civil de un posible avistamiento de un león por las inmediaciones del convento en la Sierra".

Publicación del Ayuntamiento de El Real de San Vicente en Facebook.

"De momento no hay mas información, por favor extremen las precauciones", añadía el comunicado municipal.

El alcalde de Almendral de la Cañada, Marcelino Fernández, confirmó a EFE que la Guardia Civil se había puesto en contacto con el Ayuntamiento y destacó la "sorpresa" y el "nerviosismo" generado entre los vecinos por la noticia.

Sin nuevos avisos sobre el supuesto animal

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha trasladaron a Europa Press que la Guardia Civil mantenía el operativo preventivo porque no podía descartar la presencia del animal.

Sin embargo, desde alrededor de las 14.00 horas no se habían recibido nuevas llamadas ni otros avisos relacionados con el supuesto avistamiento.

La Delegación del Gobierno también recordó que las denuncias falsas de emergencias constituyen un delito, ya que obligan a movilizar recursos públicos necesarios para atender situaciones de emergencia reales.

Otros supuestos grandes felinos que movilizaron a las autoridades

El episodio de la Sierra de San Vicente no es el primero en España en el que el supuesto avistamiento de un gran felino provoca un despliegue de los servicios de seguridad y emergencia. En los casos citados por Europa Press, no llegó a encontrarse ningún animal exótico.

En Berja (Almería), el Seprona, la Guardia Civil y agentes de Medio Ambiente fueron movilizados en agosto de 2013 después de que se denunciara la presencia de un supuesto “gran felino negro”. Se instalaron jaulas y cámaras de videovigilancia, pero las imágenes terminaron mostrando perros de grandes dimensiones, además de animales de la fauna autóctona como gatos, zorros y jabalíes.

En la Sierra Norte de Guadalajara, otro supuesto avistamiento registrado en junio de 2017 en el valle del río Cañamares activó las alarmas. En enero de 2018, la Guardia Civil confirmó que el pretendido felino era en realidad un perro negro.

En el verano de 2020, Ventas de Huelma, en Granada, vivió una situación similar. Los recursos de emergencia movilizados terminaron desactivándose el 25 de septiembre sin que se encontrara al supuesto animal.

Un año después, en Cieza (Murcia), el miedo generado por el supuesto avistamiento de dos felinos llevó incluso a cerrar el tráfico en el Paseo Ribereño.

Noticias relacionadas

Y en 2023, en la zona de Benharás de Los Barrios, en Cádiz, un vídeo en el que aparecía un felino blanco volvió a movilizar a cuerpos de seguridad y agentes medioambientales, sin que llegara a acreditarse la presencia de un animal exótico.