Investigado en Tarragona por estafar 8.000 euros en la falsa venta on line de un tractor a un ganadero de Burgos

La Guardia Civil investiga a un hombre en Tarragona por presuntamente estafar a un ganadero simulando la venta on line de un tractor importado de Alemania. El sospechoso está acusado de los delitos de estafa y falsedad de documento privado,

La víctima, dedicada a la ganadería en Burgos, buscaba adquirir un tractor que se ajustara a sus necesidades y por eso lo buscó por internet. Allí localizó una oferta de un vehículo ofertado por una supuesta empresa de venta de maquinaria agrícola y que se importaba desde Alemanía.

El ganadero recibió una factura y se le solicitó un pago a cuenta, indicándole que en un plazo de 3 a 5 días recibiría el tractor y abonaría el resto del importe. La víctima realizó un primer pago de 8.000 euros. Posteriormente, los supuestos vendedores le reclamaron un segundo pago de 8.650 euros en concepto de IVA y “taxas”, advirtiéndole de que, en caso de no abonarlo, el tractor no podría salir de Alemania.

Ante estas exigencias, la víctima se asesoró y le explicaron que en las operaciones dentro de la Unión Europea no se paga el IVA a la empresa alemana y que no existen tasas aduaneras en este tipo de transacciones dentro de la Comunidad Europea, lo que le generó sospechas sobre la legalidad de la operación. Al solicitar la devolución del dinero abonado, la víctima no recibió ni el tractor ni el reembolso de las cantidades entregadas. Por eso denunció ante la Guardia Civil.

Los agentes examinaron las comunicaciones intercambiadas con el supuesto vendedor, junto con la documentación relacionada con la compraventa y los comprobantes correspondientes a los pagos efectuados. Las gestiones realizadas permitieron, además, solicitar el bloqueo de parte de los fondos, logrando recuperar mediante su paralización 4.000 de los 8.000 euros transferidos. El análisis de la documentación aportada puso de manifiesto diversas anomalías que apuntaban a la posible falsificación de la factura y de otros documentos empleados para presentar la operación como legítima.

A partir de estos elementos y del contenido de las comunicaciones mantenidas, los investigadores pudieron identificar al sospechoso de la ciberestafa en Tarragona y por eso fue denunciado ante el juzgado.

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Para evitar estos fraudes, la Guardia Civil recomienda usar plataformas certificadas en las compras y verificar su autenticidad; desconfiar de ofertas excesivamente baratas, verificar la autenticidad de los anuncios y las fotos; evitar pagos fuera de los canales oficiales y guardar los justificantes de pago y los mensajes.