Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El tiempoTerremoto GranadaDaniel SanchoAbascalCatalunyaTráfico hoyBarcelonaBarçaLeón ToledoCristina Pardo
instagramlinkedin

Blanqueo de Capitales

Intervienen casi 64.000 euros en efectivo a dos pasajeros en el aeropuerto de Palma

Los viajeros, procedentes de República Dominicana, fueron interceptados por agentes de Aduanas y Guardia Civil

Un guardia civil, con el dinero intervenido.

Un guardia civil, con el dinero intervenido. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Agentes de la Guardia Civil y de Aduanas han intervenido en el aeropuerto de Palma 63.890 euros en efectivo que dos pasajeros españoles procedentes de República Dominicana llevaban ocultos en su equipaje. Los viajeros han sido sancionados en aplicación de la norma para prevenir el blanqueo de capitales.

Desde la Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron de que la intervención tuvo lugar a la llegada al aeropuerto de Palma de dos pasajeros españoles procedentes de República Dominicana con escala en Madrid.

Los agentes sospecharon de la actitud nerviosa de los hombres al recoger su equipaje, por lo que inspeccionaron sus maletas con una máquina de rayos X y descubrieron que llevaban, repartido en varios sitios, una gran cantidad de dinero en efectivo.

Noticias relacionadas

Finalmente fueron intervenidos 63.890 euros, y los hombres fueron denunciados por incumplir las leyes de prevención del blanqueo de capitales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Catalunya activa avisos por lluvias torrenciales y tormentas ante la llegada de un frente que traerá un cambio de tiempo
  2. Alex Tensso, camionero: 'Así paso la noche cuando no he hecho los deberes y no he parado a tiempo
  3. Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
  4. El Vallès tendrá una estación de alta velocidad
  5. La Guardia Civil busca a un supuesto león avistado en Toledo
  6. Una agente de Sant Sadurní d'Anoia atrapa al vuelo a una joven que saltó de un puente de la localidad
  7. El calor no afloja en Catalunya, pero las temperaturas bajarán a partir del viernes
  8. El Govern plantea que los AVE de Madrid entren a Barcelona por la Sagrera

Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego

Intervienen casi 64.000 euros en efectivo a dos pasajeros en el aeropuerto de Palma

Última hora sobre el león de Toledo: helicóptero, drones y Guardia Civil buscan al animal tras un único avistamiento

Investigado en Tarragona por estafar 8.000 euros en la falsa venta on line de un tractor a un ganadero de Burgos

Investigado en Tarragona por estafar 8.000 euros en la falsa venta on line de un tractor a un ganadero de Burgos

Detenidas 16 personas por explotar sexualmente a mujeres en un chalé de Móstoles

Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego

Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego

Diez años del crimen de Diana Quer: los 496 días de una investigación retransmitida en tiempo real

Detenido tras matar a su tío de una cuchillada en el corazón en Valencia

Detenido tras matar a su tío de una cuchillada en el corazón en Valencia