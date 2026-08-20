La Fiscalía de Delitos de Odio asume el caso del homicidio en una parada del tranvía en Alicante

La Fiscalía de Delitos de Odio ha asumido el caso del homicidio de un joven de 27 años en una parada del tranvía (TRAM) en Playa de San Juan (Alicante), según ha confirmado este diario en fuentes del Ministerio Público. El relevo en la acusación pública se produce después de que colectivos LGTBI exigieran que se investigara una posible motivación homófoba de la agresión mortal. El presunto autor del homicidio quedó en libertad provisional tras pasar a disposición judicial el pasado fin de semana y su defensa rechaza cualquier motivación homófoba detrás de este suceso. Desde el Ministerio Público, ya se ha recurrido ante la Audiencia la decisión del juzgado de dejar al detenido en libertad, solicitando que se revoque esa medida y se acuerde su ingreso en prisión. Por su parte, la familia de la víctima se ha personado en el juzgado para ejercer la acusación particular. La causa también podría sumar en los próximos días la personación de alguna asociación LGTBI para ejercitar la acción popular.

Para este jueves por la tarde, a las 20:00 horas, hay convocada en la Plaza del Ayuntamiento de Alicante una concentración para celebrar una vigilia y rendir homenaje a Miguel. El acto se ha convocado por familiares y amigos, "para mantener viva su memoria, recordar su vida y acompañar a quienes hoy sufren su pérdida".

Como ya publicó este diario, los hechos ocurrieron sobre las 5:30 horas del pasado jueves en la parada del TRAM del Campo de Golf, en las inmediaciones de una zona de ocio de la Playa de San Juan. Según fuentes cercanas al caso, un joven de 22 años habría propinado una patada en la cabeza al hombre de 27 años, que cayó y sufrió un fuerte golpe contra las vías. El Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) recibió el aviso a las 5:37 horas para asistir a un joven que presentaba un traumatismo craneoencefálico. Hasta la parada acudieron una ambulancia del SAMU y otra unidad de Soporte Vital Básico (SVB). El equipo médico del SAMU practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar y logró recuperarlo. Posteriormente, fue trasladado al Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante, donde quedó ingresado en la UCI en estado muy grave. Agresor y víctima se habían conocido esa misma noche en la zona de ocio, pero la noche terminó de manera trágica a raíz de una pelea entre ambos cuando se encontraban en la parada del tranvía.

Las denuncias

Desde el colectivo Alicante Entiende han denunciado que los hechos fueron una agresión homófoba, asegurando que "un joven de 27 años fue asesinado en la playa de San Juan de Alicante después de intentar ligar con otro chico. Una vida truncada. Una respuesta brutal ante un acercamiento afectivo entre dos hombres". Un argumento rechazado por la defensa del presunto agresor. "Esa afirmación no se corresponde ni con la realidad de lo sucedido, ni con lo que consta en las actuaciones, ni con la propia resolución judicial, que refleja una dinámica de los hechos sustancialmente distinta de la que se está difundiendo públicamente", asegura el letrado José Manuel Yepes. Según explicó, el joven investigado pertenece al colectivo LGTBI y ha sufrido desde su infancia y juventud rechazo y bullying precisamente por su orientación sexual y participa en la lucha contra cualquier forma de homofobia. "Una realidad personal difícilmente compatible con la motivación homófoba que se pretende atribuir a lo sucedido". Otros colectivos han optado por pedir prudencia y esperar a lo que se esclarezca en la investigación.

La causa está abierta inicialmente por el juzgado por un delito de homicidio y por el momento no estaban contempladas en la investigación agravantes por homofobia. La fiscal que asistió a la comparecencia de prisión del detenido el pasado fin de semana se centra en las circunstancias en las que se produjo la agresión para solicitar que se le encarcele por homicidio. Los cambios en la acusación pública y la personación de la familia de la víctima podrían dar un nuevo giro a la investigación. El relevo se produce después desde el Ministerio de Igualdad se pidiera a la Fiscalía valorar la agravante por discriminación tras la agresión mortal.

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"Igualdad muestra su preocupación por la agresión mortal de un joven en Alicante, ante un posible componente homófobo. A través de un oficio a la Fiscalía, se ha solicitado valorar la aplicación de la agravante por discriminación del artículo 22.4 del Código Penal", aseguraba el miércoles el Ministerio en un mensaje en redes sociales.