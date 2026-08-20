Denunciados el dueño de una masía de Bescanó y una constructora por verter 64 toneladas de residuos en una balsa de riego

Agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de los Mossos d'Esquadra Girona denunciaron al propietario de una masía de la población de Bescanó y a una empresa constructora, por verter residuos procedentes de la construcción sin tratar dentro de una antigua balsa de riego. El pasado 31 de julio agentes de esta unidad de medio ambiente se desplazaron hasta la vivienda ante las sospechas de que se estarían vertiendo residuos en el interior de una antigua balsa de riego y posteriormente tapaban la parte superior con tierra, para evitar ser detectados.

Los Mossos vieron que en aquel momento trabajaban dentro de la balsa, de unos 415 metros cuadrados, una máquina excavadora y un vehículo de transporte de residuos que realizaba maniobras relacionadas con la aportación de materiales. Los residuos que vertían desde el camión procedían de la construcción y demolición y contenían otros elementos, como plásticos o hierros, que se debían eliminar de otra forma según la normativa.

La policía hizo un seguimiento del camión que vertía los residuos y comprobaron cómo se marchaba de la finca hasta una parcela de la población de Sant Gregori, cargaba más y regresaba nuevamente a la masía. Allí los descargaban en el interior de la balsa y una máquina excavadora los esparcía y distribuía. Los agentes identificaron a tres operarios que estaban trabajando allí. Cada uno tenía establecidas unas funciones. Uno transportaba las diferentes cargas de escombros y residuos hasta la finca, un segundo los esparcía dentro de la balsa y un tercero los cubría con tierras para ocultar los residuos.

Sin documentos

Los Mossos comprobaron que además los transportes no disponían de ningún documento donde se especificara el origen y destino de los residuos localizados. La inspección determinó que en aquella finca donde se estaban enterrando los residuos por capas procedían de la construcción que después se cubrían con tierras para dar la apariencia de que solo se trataba de tierra limpia en la superficie.

Además, el propietario de la finca y, por tanto, de la balsa no tenía ninguna autorización municipal ni ningún proyecto técnico autorizado para rellenarla, y menos con residuos. Hasta el momento de la inspección se habían vertido aproximadamente seis camiones de residuos de construcción con un peso estimado de 64 toneladas, más tres camiones adicionales de tierra y barro para cubrir los residuos depositados y así no levantar sospechas.

Dado que estos residuos deben gestionarse a través de un gestor autorizado y con los permisos adecuados, se abrieron diligencias por posibles infracciones que se remitieron a la Agencia de Residuos de Catalunya y al Ayuntamiento de Bescanó.

Los Mossos señalan que esta finca ya había sido inspeccionada anteriormente por los agentes de medio ambiente dado que se habían localizado talleres mecánicos sin autorización y una mala gestión de residuos que ya habían sido debidamente denunciados en su momento. En fecha 11 de agosto los agentes de la Unidad Regional de Medio Ambiente de Girona realizaron una nueva inspección para verificar que realmente se habían retirado los residuos depositados.

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La retirada progresiva de estos escombros había dejado al descubierto numerosos plásticos y otros residuos que se habían integrado en los estratos de tierra que ya habían sido retirados también, pero con falta todavía de acreditación documental de la correcta gestión de la totalidad de los residuos extraídos.