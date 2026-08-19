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Vox denuncia ante la Policía Nacional el ataque a su sede provincial en Jerez (Cádiz)

"Podrán pintar una pared, pero no van a silenciar a Vox", ha asegurado Ramón Aumesquet, el presidente provincial

Imagen del &quot;acto vandálico&quot; en la sede de Vox en Cádiz.

Imagen del "acto vandálico" en la sede de Vox en Cádiz. / VOX

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EFE

Cádiz
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Vox Cádiz ha denunciado ante la Policía Nacional unas pintadas realizadas durante la madrugada del pasado 15 de agosto en el exterior de su sede provincial, situada en la zona sur de Jerez de la Frontera, según ha informado este miércoles el presidente provincial de la formación, Ramón Aumesquet.

La denuncia ha sido formalizada por Antonio Fernández Campos, miembro del Comité Ejecutivo Provincial de Vox Cádiz, y recoge daños en distintos elementos de la fachada, los muros y las rejas del inmueble, según ha señalado la formación en un comunicado.

Aumesquet ha condenado los hechos y ha afirmado que quienes pretenden "intimidar y silenciar a Vox mediante el vandalismo demuestran el escaso respeto que tienen por la democracia y la libertad".

"Podrán pintar una pared, pero no van a silenciar a Vox", ha asegurado el presidente provincial, quien ha añadido que la formación seguirá defendiendo sus ideas "sin miedo y sin complejos".

Vox ha solicitado que se esclarezca la autoría de las pintadas y se determine su posible motivación, al considerar especialmente relevante que los hechos se hayan producido en la sede provincial de una formación política legalmente constituida y con representación institucional.

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En este sentido, la denuncia plantea que se investigue si el ataque pudiera estar relacionado con la actividad política de Vox o responder a una finalidad de intimidación, hostigamiento o menoscabo contra la formación, sus afiliados, cargos públicos o su actividad política.

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