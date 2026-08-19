Siete detenidos por facilitar empadronamientos falsos en Tortosa por 800 euros

Los Mossos d’Esquadra de la Unidad de Investigación de Tortosa, con la colaboración de la Policía Local de la localidad, han detenido a siete personas acusadas de 23 empadronamientos fraudulentos. Hay un octavo implicado que no ha podido ser localizado. La investigación se inició a raíz de varias denuncias presentadas por el Ayuntamiento de Tortosa después de que los responsables del padrón municipal detectaran posibles irregularidades en diferentes altas de empadronamiento. Las comprobaciones iniciales permitieron detectar un posible sistema organizado en el que varias personas habrían facilitado inscripciones ficticias en el padrón a cambio de dinero.

Durante la investigación, los agentes analizaron diferentes domicilios de Tortosa vinculados a los investigados y comprobaron que en algunos de estos inmuebles constaban empadronadas varias personas que no residían realmente allí. En algunos casos, incluso se trataba de viviendas en estado de abandono o que no reunían las condiciones mínimas de habitabilidad.

Presuntamente, los investigados habrían facilitado documentación o autorizaciones para formalizar las altas padronales, pese a conocer que las personas que figuraban inscritas no ocupaban efectivamente los domicilios. Los agentes tomaron declaración a varias personas empadronadas en estas viviendas que manifestaron que nunca habían residido allí. Algunas de estas personas explicaron que habían contactado con intermediarios que les ofrecían la posibilidad de empadronarse en Tortosa a cambio de cantidades que, en los casos investigados, llegaban hasta los 800 euros.

Aumento de precio

En concreto, uno de los testigos explicó que había pagado esta cantidad después de que uno de los investigados la acompañara al ayuntamiento para formalizar el empadronamiento. Posteriormente, esta persona solo habría podido ver el exterior del inmueble y manifestó que nunca había residido allí.

En otro de los casos, los investigadores acreditaron que uno de los investigados habría percibido 450 euros por facilitar un empadronamiento y, posteriormente, habría ofrecido una nueva inscripción por un importe de 800 euros. Las investigaciones también permitieron constatar que un mismo número de teléfono aparecía reiteradamente vinculado a diferentes personas y trámites de empadronamiento.

Paralelamente, los agentes detectaron varios casos en los que se habrían utilizado documentos falsificados o manipulados para acreditar una supuesta relación de arrendamiento. En una de las investigaciones, los agentes detectaron documentación de un contrato de alquiler presuntamente manipulada, que se habría utilizado para acreditar obtener un empadronamiento.

La investigación también permitió acreditar el uso reiterado de determinados inmuebles para formalizar empadronamientos de personas extranjeras que no residían allí. Los investigadores consideran que esta operativa habría permitido a los beneficiarios disponer de una residencia ficticia a efectos administrativos y facilitar trámites relacionados con su permanencia y arraigo en el territorio.

Banda organizada

En total, la investigación ha permitido acreditar 23 hechos delictivos, entre los que hay falsedades documentales, estafas y delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Detrás de estos hechos habría ocho personas implicadas, de las cuales siete han sido detenidas. La octava persona implicada no ha podido ser localizada.

Los detenidos desarrollaban funciones diferentes dentro de la banda, desde la captación de personas interesadas en obtener un empadronamiento, hasta la facilitación de domicilios, la presentación de documentación y el acompañamiento de los solicitantes a las dependencias municipales.

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Los Mossos d'Esquadra remarcan que la investigación ha contado en todo momento con la colaboración de los agentes de la Policía Local de Tortosa. Destacan que se inició a partir de las denuncias formuladas por el propio Ayuntamiento de Tortosa, a raíz de las irregularidades detectadas en la gestión del padrón municipal.