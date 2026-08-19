Cocaína con estampita: llegan paquetes con droga a playas de Castellón, Badalona, Tarragona y Sitges

En una semana han llegado a las costas de varias localidades catalanas tres paquetes de droga que parecían salir del mismo alijo. Los tres fueron recuperados por bañistas flotando en el mar y entregados a socorristas o personal municipal. Además, los tres paquetes llevaban encima una estampita de un Cristo con la inscripción 'siempre vivirás en el recuerdo de tus amigos'. Tras constatar que había droga dentro, los Mossos d'Esquadra han iniciado una investigación para determinar su procedencia, ya que consideran que se trata de bultos que pertenecen al mismo alijo y creen que puede haber más en el mar.

El primero de estos tres paquetes fue encontrado en una playa de Badalona el pasado 10 de agosto, el segundo en otra de Tarragona el 13 y el tercero en una de Sitges este martes, tal y como adelantó La Vanguardia. Pese a esto, la primera noticia sobre paquetes de cocaína con esta estampita es de hace un mes en Castellón.

El pasado 10 de julio una turista que practicaba surf encontró en la playa del Moro de Alcossebre un paquete con el mismo mensaje e idéntica imagen de Cristo. En un primer momento, la bañista pensó que se trataba de las cenizas de un difunto, por el lema 'siempre vivirás en el recuerdo de tus amigos', pero más tarde comprobó que se trataba de droga. La Guardia Civil de Castellón ha iniciado una investigación para determinar su origen y también se ha rastreado la zona para encontrar más paquetes.

Operativo en Catalunya

Tras el hallazgo en una semana de estos tres paquetes con cocaína, efectivos de la Policía Marítima y Aérea de Mossos han comenzado a rastrear el litoral catalán para determinar la procedencia de estos bultos. Entre los tres sumarían poco más de tres kilos de cocaína, según fuentes policiales han explicado a EL PERIÓDICO.

Según pudo saber este medio, un bañista encontró en Badalona un paquete sospechoso y lo entregó a los socorristas de la playa, que al ver su contenido, avisaron a la Guardia Urbana de la localidad y a los Mossos. A la playa llegaron varias patrullas que se hicieron cargo del paquete que estaba en el puesto de socorro. Allí los agentes descubrieron que se trataba de cocaína.

Los Mossos iniciaron una investigación que se ha ido ampliando con el resto de paquetes encontrados en Tarragona y Sitges. Los agentes indican que se han vinculado los tres bultos localizados al tener los tres la misma estampita con el mismo mensaje. Por el momento, no se descarta que fuesen lanzados al mar por un grupo de narcotraficantes cuando los llevaban de contrabando al ser descubiertos o que se les cayera de forma accidental.

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Tampoco se sabe el tiempo que llevan los paquetes en el mar y si pueden aparecer más, aunque todo apunta a que el alijo se perdió hace dos meses. Los agentes de Mossos han analizado la droga para determinar si es parecida su composición a otras sustancias estupefacientes similares encontradas en alijos incautados en los últimos meses en toda España. También les ha llamado la atención a los investigadores la estampita que aparecía en los paquetes. La investigación sigue su curso y no se descarta que se forme un equipo conjunto de investigación con la Guardia Civil.