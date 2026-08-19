Cae un clan familiar que tenía un laboratorio clandestino de medicamentos ilegales para aves en Terrassa

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Barcelona y el Grup de Suport de Fauna i Flora del Cos d'Agents Rurals han desarticulado una organización que presuntamente fabricaba y distribuía medicamentos veterinarios sin autorización desde un laboratorio clandestino en Terrassa. Hay cuatro detenidos, de entre 42 y 76 años y otras dos personas investigadas.

La investigación arranca en 2016, cuando la Guardia Civil localizó en Las Palmas de Gran Canaria cuatro productos para aves que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) identificó como medicamentos no autorizados, procedentes de un mayorista de Badalona. En 2023 el Cos d'Agents Rurals encontró dos de ellos en un registro en Sabadell.

Los agentes constataron que los productos se hacían en un laboratorio de en Terrassa que tenía la autorización suspendida desde noviembre de 2023 y la perdió en enero de 2026. La suspensión la solicitó la propia empresa. Pese a ello, el laboratorio siguió comprando principios activos, elaborando preparados y distribuyéndolos. Por eso, el pasado 23 de julio se hizo una entrada y registro en este local y en un domicilio de Rubí y se encontraron unos 150 medicamentos veterinarios ilegales, cerca de 70 kilos de principios activos, dispositivos móviles y de almacenamiento y 101.305 euros en efectivo. En el domicilio localizaron además una etiquetadora de envases y numerosas cajas y envases vacíos

Los preparados encontrados incluían antibióticos, antifúngicos, antiparasitarios, tratamientos para infecciones digestivas e intestinales y estimulantes del canto, algunos con varios principios activos combinados en un mismo producto. Entre los analizados figura uno etiquetado a mano como «vitamina A» que, según la AEMPS, contenía metiltestosterona, un anabolizante que exige prescripción veterinaria.

Los principios activos se importaban de China e India a través de sociedades sin autorización sanitaria, y la facturación se amparaba en albaranes que describían complementos alimenticios.

Cuatro detenidos

Los investigadores remarcan que los productos no se exponían al público: se vendían a clientes de confianza y en grupos cerrados de redes sociales, sin factura y con pago en efectivo o por Bizum. Los agentes descubrieron que se hicieron cerca de 500 envíos en cuatro años, con destino a España, Francia, Alemania, Bélgica, Estados Unidos y Marruecos a través de la misma empresa de transporte.

La mayoría de los detenidos e investigados pertenecen a un mismo grupo familiar, que controlaba varias sociedades y se repartía la gestión administrativa, la recepción de los principios activos y la distribución. Las cuatro detenciones se practicaron el mismo día de los registros y los días 28 y 31 de julio declararon como investigadas otras dos personas, una de ellas titular del mayorista de Badalona. Se les atribuye la presunta comisión de delitos contra la salud pública, falsificación de medicamentos veterinarios, falsedad documental, contrabando, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, estafa, intrusismo profesional y pertenencia a organización criminal.

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La AEMPS advirtió de que el uso de medicamentos veterinarios ilegales con antimicrobianos afecta al conjunto de la sociedad: las resistencias a los antimicrobianos son un asunto prioritario para la sanidad animal y la salud pública y se asocian a un elevado número de muertes en personas. Pese a esto, los agentes señalan que por la clandestinidad de la distribución no consta ningún caso concreto de daño atribuible a estos productos. La investigación, que sigue abierta, se instruye en la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Terrassa, plaza 1.