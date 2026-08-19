Sucesos
Una agente de Sant Sadurní d'Anoia atrapa al vuelo a una joven que saltó de un puente de la localidad
Con ayuda de los Mossos, los agentes pusieron fuera de peligro a la mujer hasta que la atendió una ambulancia
Tres heridos críticos y otro grave en un choque frontal en Sant Sadurní d'Anoia
La madrugada del pasado 15 de agosto, agentes del turno de noche de la policía local de Sant Sadurní d'Anoia recibieron una llamada de unos vecinos que les alertaban que una mujer estaba saliendo fuera de la barandilla del puente que cruza la plaza de Joan Sala, al lado de Freixenet, con la intención de lanzarse.
Una patrulla se desplazó al lugar mientras avisaba a los agentes de los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Sant Sadurní así como a los servicios sanitarios. Una vez en el puente, la rápida actuación de los efectivos de la policía local permitió atrapar al vuelo a la chica y aguantarla hasta la llegada de los Mossos.
En este sentido, una agente municipal tenía a la mujer agarrada de un brazo cuando llegó la patrulla de Mossos. Un miembro de la policía autonómica ayudó a alzar a la mujer, ya que estaba suspendida en el vacío. En este sentido, los dos cuerpos de seguridad remarcan la colaboración entre los agentes que permitió rescatar del puente a la mujer, de 20 años y vecina de Piera.
Una vez fuera de peligro, los servicios sanitarios atendieron a la mujer que estaba en estado de shock. Tras hacerle un examen médico previo fue trasladada en ambulancia hacia el hospital.
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