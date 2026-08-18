Un viaje, 200 euros: cae una red que trasladaba irregularmente a migrantes de España a Francia

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Francesa desarticularon una red dedicada a favorecer la migración irregular entre España y Francia que habría realizado más de 20 traslados ilícitos de personas entre ambos países. La investigación culminó con la detención del principal investigado cuando trataba de cruzar la frontera transportando a varias personas en situación irregular, lo que permitió desmantelar una organización integrada por tres miembros que habrían conseguido 100.000 euros de beneficio. Dos de los tres arrestados ingresaron en prisión provisional.

Las autoridades francesas detectaron numerosos cruces fronterizos del vehículo vinculado al principal investigado. A partir de esa información los agentes empezaron a investigar y constataron que los desplazamientos reiterados podrían están relacionados con el traslado ilícito de migrantes.

Así se constató que, entre los meses de mayo y junio, el principal investigado realizó al menos siete desplazamientos con otro vehículo siguiendo un mismo itinerario, con origen en Alicante y destino final Francia, accediendo por el paso fronterizo de La Junquera-Le Perthus. El análisis del patrón de los viajes, así como el intercambio constante de información entre ambos países, resultaron determinantes para detectar que la red realizó más de 20 traslados fronterizos irregulares.

La coordinación policial entre España y Francia permitió detener al principal investigado en territorio francés cuando transportaba migrantes en situación irregular. Esta actuación posibilitó que las autoridades francesas emitieran una Orden Europea de Investigación para la práctica de entrada y registro del domicilio del principal investigado así como la obtención de información financiera.

De esta forma, la Policía hizo una registro en la vivienda del investigado en Alicante y requisaron 3.190 euros en efectivo, documentación personal y relativa a vehículos, un paquete de tarjetas ofreciendo servicios de taxi y un juego de llaves de otro vehículo de su propiedad.

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La investigación ha permitido desarticular una organización criminal integrada por tres personas que presuntamente cobraban 200 euros por cada migrante trasladado entre España y Francia y transportaban entre cinco y seis personas en cada viaje. Los agentes estiman que la organización habría obtenido unos beneficios cercanos a los 100.000 euros. Asimismo, el análisis de cuatro cuentas bancarias de los investigados permitirá avanzar en la determinación del alcance económico total de la actividad delictiva.