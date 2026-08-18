Noveno tiroteo en Catalunya en diez días: los Mossos investigan disparos en Badia del Vallès

Badia del Vallès registró este lunes por la noche el noveno tiroteo en diez días en Catalunya, todos ocurridos en el área de Barcelona. Los Mossos d'Esquadra investigan este incidente con armas de fuego que ocurrió sobre las diez y media de la noche en la avenida del Mediterráneo de la localidad del Vallès. Al llegar, los agentes encontraron vainas en el suelo, que recogieron para analizarlas, pero no había ningún herido.

Como es habitual, el incidente provocó inseguridad en los vecinos, aunque desde el Ayuntamiento de Badia del Vallès se hizo a un llamamiento a la calma, tal y como adelantó el Diari de Sabadell. Por su parte, la formación política Som de Badia expresó por mostró por redes sociales su "preocupación" por el tiroteo. "Ante situaciones como ésta, no queremos alarmismo. Queremos información, responsabilidad y respuestas. La seguridad y la tranquilidad de los vecinos y vecinas deben ser siempre una prioridad", añadieron.

Según fuentes policiales, todo apuntaría a que un grupo criminal habría disparado al aire para intimidar a unos rivales, una práctica habitual entre organizaciones dedicadas al narcotráfico que hacen alarde del uso de las armas de fuego. En este sentido, desde Mossos se recuerda que estos delincuentes no suelen ir por la calle con pistolas y que únicamente las sacan cuando tienen que usarlas, como en estos disparos de advertencia,.

Por eso, la actuación policial se centra tanto en los controles preventivos con registros en zonas en las que suelen estar estos delincuentes y en investigación de bandas organizadas de narcotraficantes que disponen de estas armas. Los Mossos han expresado su preocupación al detectar que estos grupos adquieren pistolas o escopetas para defenderse de otras bandas, para cometer asaltos y para hacer acciones intimidatorias, como la mayoría de tiroteos que se registran en Catalunya.

En este sentido, desde hace unos días los Mossos han incorporado detectores de metales portátiles. Los agentes que salen a patrullar llevan estos dispositivos por si deben hacer un registro rápido a algún sospechoso. Aunque está pensado para armas blancas, fuentes policiales señalan que también pueden servir estos detectores para encontrar pistolas en caso de que los delincuentes se deshagan de ellas en algún sitio de difícil acceso, como un contenedor o un descampado.

Los Mossos ya han empezado a hacer registros con estos dispositivos en Barcelona y su área metropolitana dentro de los controles previstos en el Plan Daga que periódicamente se llevan a cabo en zonas de ocio, parques, transporte público y lugares de concentración de sospechosos vinculados al narcotráfico, como la Zona Franca. Los agentes indican que las armas, tanto largas como cortas, suelen encontrarse principalmente en las entradas y registros de grupos criminales. Además, fuentes policiales recuerdan que cada vez más localizan pistolas en vez de escopetas, lo que marcaría un cambio de tendencia entre los delincuentes al ser armas que se pueden esconder mejor.

Ocho en una semana

Los Mossos investigan el tiroteo en Badia como los otros ocho producidos la semana pasada en Barcelona y su área metropolitana. El primero fue el domingo 9 de agosto en el barrio de Verdum con un enfrentamiento a tiros sin heridos y días más tarde en el Raval se registró otra pelea entre grupos de dominicanos y magrebís que acabó con varis disparos. Hubo dos detenidos por la Guardia Urbana de Barcelona.

También la semana pasada se registraron tiroteos en L'Hospitalet (un hombre disparó al aire tras una discusión), en El Prat de Llobregat (hubo dos incidentes con armas de fuego en apenas tres horas en el barrio de Sant Cosme relacionados con el narcotráfico) y los barrios de Can Peguera y Bon Pastor de Barcelona.

Estos dos últimos, ocurridos la noche del jueves y el sábado de la semana pasada, podrían estar relacionados y los habrían protagonizado clanes de etnia gitana por el control del narcotráfico en la zona. En ninguno de estos tiroteos hubo heridos, aunque los Mossos analizan las vainas encontradas.

Noticias relacionadas

La madrugada del pasado 15 de agosto también hubo un tiroteo en Terrassa. Personas sin identificar abrieron fuego desde un coche contra un grupo que caminaba por la calle. Los Mossos encontraron restos de sangre pero luego desde la Mutua de Terrassa les informaron que había acudido una persona herida. Además, casi a la misma hora, se registró otro tiroteo en Sabadell, ya que los vecinos escucharon detonaciones en la calle. Fuentes policiales aseguran que estos dos últimos incidentes no están relacionados.