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Se suicida un interno en el Centro Penitenciario de Ponent

Según SICAP-FEPOL lo han encontrado inconsciente colgado en las perchas de la zona de duchas

Centro Penitenciario de Ponent, en Lleida. (imagen de archivo)

Centro Penitenciario de Ponent, en Lleida. (imagen de archivo) / ACN

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 Un interno del Centro Penitenciario de Ponent ha sido hallado muerto este martes por la mañana después de suicidarse, según ha denunciado el sindicato SICAP-FEPOL y han confirmado fuentes del Departamento de Justicia al ACN. Según Justicia, unos internos avisaron a los funcionarios e inmediatamente se activó el código de emergencia correspondiente y presentado el servicio médico, que realizó maniobras de reanimación hasta la llegada del personal del SEM, que certificó la muerte. De acuerdo con las mismas fuentes, el preso no tenía activado el Protocolo de Prevención de Suicidios. SICAP-FEPOL lamenta en un comunicado la muerte y exige la dimisión de Domingo Estepa Camacho como director general de Asuntos Penitenciarios. 

El sindicato explica que le han encontrado inconsciente colgado en las perchas de la zona de duchas y los funcionarios han activado el código de seguridad, lo han descolgado y han iniciado tareas de reanimación cardiopulmonar hasta que han llegado los servicios sanitarios del centro y el SEM. 

SICAP-FEPOL denuncia que los trabajadores "han vuelto a dar la cara frente a una situación extrema" y dice que no pueden ser convertidos "en el parachoques de las deficiencias del sistema".

El sindicato denuncia que en las últimas semanas se han producido en diversas cárceles catalanas una "sucesión intolerable de fallos de seguridad, agresiones, carencia de personal, descoordinación y graves deficiencias de gestión dentro del sistema penitenciario catalán". Por eso, añaden que "a Dirección General de Asuntos Penitenciarios no puede seguir reaccionando tarde, improvisando y trasladando todas las consecuencias a los profesionales de los centros", se quejan.

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El sindicato de prisiones exige la dimisión de Estepa, que aseguran "ha perdido la confianza de los profesionales" y pide al conseller Ramon Espadaler que le destituya si no dimite. 

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