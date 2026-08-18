Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
CeutaJuan TamarizBarçaUCOMuseos'Trenet' de la OrenetaEclipseRobotaxiChinaBarcelonaSilvia Intxaurrondo
instagramlinkedin

En Xinzo de Limia

Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída

El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas de este martes en el municipio de Xinzo de Limia

Centro de atención de Emergencia, 112 Galicia.

Centro de atención de Emergencia, 112 Galicia. / XOAN ALVAREZ

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un ciclista ha fallecido este martes en Xinzo de Limia (Ourense) tras sufrir una caída, según informa el 112 Galicia.

Alrededor de las nueve de la noche, un particular comunicó al teléfono de emergencias este accidente y que el ciclista se encontraba inconsciente en el lugar de Manga de Arriba, parroquia de Lamas.

Noticias relacionadas

El personal de emergencias se desplazó hasta el lugar, pero el hombre acabó falleciendo tras recibir los primeros auxilios

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
  2. El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
  3. Decathlon apuesta por Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L’Eixample
  4. Los Mossos investigan una agresión en el Fòrum a un joven italiano que está en coma inducido
  5. La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
  6. La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
  7. Estado de los embalses hoy, 17 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
  8. Barcelona registra un nuevo récord de calor: la 52ª noche tórrida

Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída

Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída

Prisión sin fianza para el detenido por apuñalar a un joven en la Feria de Málaga

Cuatro atracadores roban a punta de pistola en Murcia miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos

Cuatro atracadores roban a punta de pistola en Murcia miles de euros de un vehículo que transportaba la recaudación de salones de juegos

Un menor de 14 años muere ahogado al lanzarse desde un risco en Gran Canaria

Noveno tiroteo en Catalunya en diez días: los Mossos investigan disparos en Badia del Vallès

Noveno tiroteo en Catalunya en diez días: los Mossos investigan disparos en Badia del Vallès

El mago Juan Tamariz fallece a los 83 años

Científicos italianos denuncian el robo de material valorado en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse

Científicos italianos denuncian el robo de material valorado en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse

Científicos italianos denuncian el robo de instrumentos valorados en más de 50.000 euros tras un viaje a España para estudiar el eclipse