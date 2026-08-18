En Xinzo de Limia
Muere un ciclista en Ourense tras sufrir una caída
El suceso tuvo lugar sobre las 21.00 horas de este martes en el municipio de Xinzo de Limia
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Un ciclista ha fallecido este martes en Xinzo de Limia (Ourense) tras sufrir una caída, según informa el 112 Galicia.
Alrededor de las nueve de la noche, un particular comunicó al teléfono de emergencias este accidente y que el ciclista se encontraba inconsciente en el lugar de Manga de Arriba, parroquia de Lamas.
El personal de emergencias se desplazó hasta el lugar, pero el hombre acabó falleciendo tras recibir los primeros auxilios
- Sentencia de Daniel Sancho, en directo | Última hora del veredicto del Tribunal de Phuket, en Tailandia, sobre los recursos presentados
- El único superviviente de la tribu del salto base de la película 'La fiera': 'Lo que nos pasó fue como una maldición
- Decathlon apuesta por Barcelona con una nueva tienda en el corazón de L’Eixample
- Los Mossos investigan una agresión en el Fòrum a un joven italiano que está en coma inducido
- La llegada de un frente atlántico provocará un cambio de tiempo a partir del miércoles y una bajada de las temperaturas en gran parte del país
- La fiera': así es la trágica historia real de la pandilla de salto base que sufrió otra muerte durante el rodaje de la película
- Estado de los embalses hoy, 17 de agosto en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos
- Barcelona registra un nuevo récord de calor: la 52ª noche tórrida