Detienen a dos hombres por los robos de cable de cobre en Figueres que han causado cortes de luz

El Policía Municipal de Figueres Ha arrestado a dos hombres como presuntos autores de varios episodios de robo de cables de cobre registrados en los últimos días en el este de la ciudad. En total, los ladrones han robado 3.400 metros de cables de farolas y alcantarillas. Estas acciones han provocado la interrupción del suministro eléctrico en varios circuitos, así como daños en el cableado y otros elementos auxiliares de las instalaciones. El Ayuntamiento de Figueres debe destinar 48.421,26 euros para restaurar el cableado eléctrico.

Los efectos se centran principalmente en la iluminación pública y la previsión municipal es poder recuperar la iluminación pública en todos los puntos afectados en aproximadamente tres semanas.

Uno de los detenidos es un hombre de 23 años que ha sido arrestado dos veces en los últimos días y a quien la policía supuestamente atribuye un delito de robo y daños. Según informó el Ayuntamiento, acumula cinco registros.

En la primera acción, los agentes lo atraparon con una bolsa que contenía cableado eléctrico y un cuchillo. Posteriormente, fue arrestado de nuevo después de que los agentes lo localizaran manipulando una caja de iluminación pública en el Camí Vell de Vilatenim.

Múltiples orígenes

La Policía de la Ciudad también ha detenido a un hombre de 33 años, con antecedentes penales de 24, como presunto autor de un delito de robo con fuerza. En este caso, los agentes lo localizaron después de que huyera del almacén municipal de Can Sagrera con un carrete de cable de 40 metros.

Interrupciones al este de Figueres

Los robos han ocurrido en diferentes partes del sector oriental de Figueres. Según la lista proporcionada por el consistorio, se han detectado robos de cobre en la calle Gorgs, el polígono industrial Clos de Fires, la Vía Láctea, las calles Cranc, Germania y França, el paseo del Camí de Vilatenim, la calle Caputxins, la carretera Llançà-Portbou y las calles Compositor Coll y Vilamaniscle.

Las inspecciones realizadas tras los robos han revelado que los responsables extrajeron conductores eléctricos de las instalaciones de alumbrado público tras abrir registros y acceder a las tuberías subterráneas.

Estas acciones han provocado la interrupción del suministro eléctrico en varios circuitos, así como daños en el cableado y otros elementos auxiliares de las instalaciones.

El Ayuntamiento de Figueres y la empresa multimunicipal FISERSA ya han comenzado los trabajos para recuperar el servicio. Las acciones incluyen retirar los restos de los conductores dañados, instalar cableado nuevo, reemplazar los elementos de conexión y revisar los paneles eléctricos afectados.

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Se espera que los trabajos permitan restaurar completamente la iluminación en los puntos afectados en unas tres semanas.