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Control de la epidemia

Denunciado por liberar de su jaula a jabalís capturados para controlar la PPA en Esparraguera

El denunciado se enfrenta a una sanción económica alta

Clamor excursionista para reabrir Collserola con caminos u horarios seguros: "Los parques y jardines se nos quedan cortos"

Imagen difundida por Mossos con los animales en la jaula en Collserola

Imagen difundida por Mossos con los animales en la jaula en Collserola / Mossos

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Germán González

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Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra y los Agentes Rurales han denunciado a un hombre en Esparraguera por abrir una jaula de captura destinada al control de jabalíes por la epidemia de peste porcina africana (PPA) y liberar a los animales que estaban dentro.

En un mensaje por redes sociales, los Mossos recuerdan que "liberar ejemplares capturados en un dispositivo de control epidemiológico pone en riesgo la salud animal y el trabajo de prevención de muchas personas".

Los jabalís se había capturado dentro de la emergencia sanitaria por la peste porcina africana que todavía está vigente en Collserola. Por eso, instan a la colaboración de ciudadana para evitar la propagación de la epidemia.

Los agentes también añaden que abrir estas jaulas "puede conllevar sanciones por entrar en una zona restringida por la PPA, por manipular elementos de control y por liberar fauna salvaje sin autorización". Por eso, el denunciado se enfrenta a una multa muy alta.

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"La emergencia sanitaria por la peste porcina africana sigue vigente. Con el esfuerzo coordinado de todos hemos evitado que la enfermedad se extienda. Pero todavía existe el riesgo y no podemos bajar la guardia. Proteger la ganadería y la fauna salvaje depende de la colaboración de todos", concluyen los Mossos.

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