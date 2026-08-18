Calma tensa en Huelva: Guardia Civil y Policía Nacional mantienen un operativo de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos entre clanes

Guardia Civil y Policía Nacional mantienen un amplio dispositivo en Huelva e Isla Cristina para preservar la seguridad en la zona tras el tiroteo del pasado domingo en el que murieron tres personas. El mismo se va a mantener los próximos días. Se prolongará al menos hasta que las aguas se calmen, ya que la principal hipótesis de lo ocurrido, según los investigadores, sigue siendo un ajuste de cuentas entre clanes familiares.

Los agentes de la Benemérita se encuentran en Isla Cristina, en la barriada de El Rocío, lugar donde se produjo el incidente el pasado domingo. Continúa igualmente la búsqueda de los dos asaltantes que abrieron fuego contra las tres personas fallecidas y huyeron en una motocicleta que calcinaron más tarde junto a un camping. No han trascendido más datos al respecto, ya que continúa activo el secreto de sumario.

Por su parte, los agentes de la Policía Nacional custodian las barriadas de El Torrejón y Pérez Cubillas, según ha podido saber este periódico de fuentes gubernamentales. En el primero de estos barrios se produjo el asesinato que habría provocado las rencillas entre los clanes presuntamente implicados en el tiroteo del pasado domingo. Ocurrió en 2024: 'El Baba' disparó contra los hermanos de la que era su mujer, hiriendo a uno en la cabeza y acabando con la vida del otro.

Un minuto de silencio en Isla Cristina

Este lunes se guardó un minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Isla Cristina por los tres fallecidos en el tiroteo del pasado domingo. Cabe recordar que perdieron la vida una mujer de 62 años y su hija de 39, embarazada de 8 meses (el nonato también pereció) y un menor de 16 años. Las fallecidas son la madre y la hermana de 'El Baba', mientras que el menor simplemente pasaba por allí. Por el momento, tampoco han trascendido datos de cómo se encuentra el joven de 18 años herido de bala en el tiroteo, cuyo estado de salud el pasado domingo era grave. Se trata del hijo y nieto de las otras dos víctimas.

El alcalde de la localidad, Jenaro Orta, habló de una "situación dantesca" en la barriada: "Una imagen que no se le va a olvidar en la vida a nadie. Allí los vecinos son gente humilde y pacífica. Estaban mirando con mucha calma lo ocurrido hasta que llegaron los familiares. Solo tengo en la memoria otro momento de este tipo, con un silencio abismal solo roto por el llanto de la familia". "No estamos acostumbrados a esto. Somos un pueblo turístico y marinero", reseñó Orta este lunes ante los medios de comunicación.

Fuente: El Correo de Andalucía