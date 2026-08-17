Los Mossos investigan una agresión en el Fòrum a un joven italiano que está en coma inducido

Desde el pasado 12 de agosto, Nicola Maggiotto, de 21 años y vecino de Asolo (Treviso), está ingresado en coma inducido en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital del Mar tras recibir una paliza a la salida de una discoteca en el parque del Fòrum de Sant Adrià de Besòs. Su pronóstico es reservado pero se encuentra estable. El joven pasaba con ocho amigos unas vacaciones en Barcelona cuando un grupo de personas lo atacó cerca de una parada de taxis.

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Badalona han iniciado una investigación para tratar de determinar las causas de la pelea y encontrar a los agresores, que según los testigos sería un grupo numeroso de personas que hablaban español. Los padres de Nicola volaron a Barcelona tras conocer la agresión y han interpuesto una denuncia. Los agentes han tomado declaración a varios testigos y han visionado las cámaras de seguridad de la zona.

Los amigos explicaron que al salir de la discoteca Sea Sea Beach en el Port Forum empezaron a hablar con un grupo de jóvenes pero que el tono era cordial en un primer momento. Poco después los italianos se fueron hacia una parada de taxi cercana y Nicola y su amigo suyo se quedaron mas rezagados. Fue en ese momento, según estos jóvenes, que una persona del otro grupo lo agredió por detrás y al caer se golpeó contra el suelo.

Otros miembros del grupo agresor aprovecharon que estaba en tierra para darles patadas y puñetazos, aunque los amigos de Nicola se interpusieron para evitar que lo siguieran golpeando. Según estos testigos, kos agresores salieron huyendo cuando escucharon las sirenas policiales. Una ambulancia trasladó al jóven al hospital y le diagnosticaron graves lesiones a nivel cerebral, por lo que está en pronóstico reservado. Los sanitarios atendieron a uno de los amigos que lo ayudaron pero por lesiones leves en la cara.

Las primeras hipótesis descartarían que se tratase de un robo y los Mossos intentan saber si entre los dos grupos hubo algún intercambio de insultos o amenazas antes del enfrentamiento, pese a que los italianos lo niegan. La agresión, que tuvo lugar sobre las diez de la noche del pasado 12 de agosto, ha causado numeroso revuelo en Italia y la mayoría de medios de ese país se han publicado información sobre la violenta paliza que sufrió Nicola. También varios políticos y cargos institucionales italianos, ligados al partido de Giorga Meloni, han expresado su indignación y han traslado su apoyo a la familia.

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Según Rai News, el Consulado italiano en Barcelona está prestando asistencia a la familia de Nicola y al otro joven italiano agredido.