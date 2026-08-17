La Guardia Civil investiga el tiroteo en Huelva como un posible ajuste de cuentas entre clanes

La hipótesis de un ajuste de cuentas entre miembros de distintos clanes cobra fuerza en la investigación por el tiroteo registrado este domingo en Isla Cristina (Huelva), que ha dejado tres personas fallecidas y otras dos heridas, una de ellas de gravedad.

Según ha informado este lunes la Guardia Civil, los hechos ocurrieron en torno a las 22.00 horas del 16 de agosto, cuando los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra varias personas que se encontraban en plena vía pública.

Como consecuencia de los disparos, tres personas han muerto -una mujer embarazada, la madre de ella y un menor de 16 años- y otras dos resultaron heridas. Una de estas últimas permanece en estado grave, de acuerdo con la información facilitada por el instituto armado. El otro herido, que recibió un balazo en la pierna, está fuera de peligro, según ha confirmado esta misma mañana el alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta, en una entrevista en Canal Sur Radio.

La principal hipótesis: un ajuste de cuentas entre clanes

Las primeras líneas de investigación apuntan a que el ataque podría estar relacionado con un ajuste de cuentas entre integrantes de diferentes clanes. Se trata, por el momento, de una hipótesis inicial y los investigadores no descartan ninguna otra posibilidad.

Las diligencias abiertas para esclarecer lo sucedido se encuentran además bajo secreto de sumario, por lo que no han trascendido más detalles sobre el origen del enfrentamiento, la identidad de los implicados o las circunstancias que pudieron desencadenar el tiroteo.

El suceso podría guardar relación con el tiroteo de 2024 en la barriada de El Torrejón de Huelva capital, en el que murió un hombre y otro resultó herido. El presunto autor de estos hechos, conocido como El Baba, fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 de la ciudad asturiana decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

Según detalla la Guardia Civil, las dos mujeres fallecidas en este suceso son la suegra y la hermana de 'El Baba' y el herido grave es su sobrino. En cuanto al menor fallecido, según la Benemérita, no guarda relación con las dos mujeres fallecidas y tampoco tendría nada que ver con el supuesto ajuste de cuentas.

Amplio dispositivo para localizar a los autores

Tras el ataque, la Guardia Civil ha desplegado un amplio dispositivo de seguridad y búsqueda con el objetivo de localizar a los presuntos autores de los disparos, que huyeron después de abrir fuego.

La investigación continúa abierta y el instituto armado ha pedido la colaboración ciudadana. Cualquier persona que pueda aportar información relacionada con los hechos puede hacerlo de forma confidencial a través del teléfono 062 o en cualquier dependencia de la Guardia Civil.

"No estamos acostumbrados a este tipo de hechos"

Este nuevo incidente ocurrido en Isla Cristina, que está siendo investigado por la Guardia Civil, ha provocado alarma y consternación en el municipio isleño. El alcalde de la localidad, Jenaro Orta, ha descrito la escena que se encontró, en una entrevista radiofónica en Canal Sur, como "dantesca".

"No estamos acostumbrados a este tipo de hechos", reconocía el alcalde, detallando que, además de los cadáveres encontrados en la zona, también había una "barbaridad" de casquillos producto del tiroteo.

El primer edil isleño ha revelado que, además del tiroteo en la barriada de El Rocío, en la noche de este domingo se reportó el incendio de una motocicleta en un camping a las afueras de la localidad, que parece ser la que se usó para cometer el crimen.

En cuanto al estado de salud del resto de víctimas, aún no se ha desvelado cómo se encuentra el herido grave que fue trasladado al hospital. Quien sí parece estar fuera de peligro es otra persona que resultó herida con un balazo en la pierna.

Teniendo en cuenta la hipótesis de que el tiroteo esté relacionado con otro ocurrido en 2024 en el barrio de El Torrejón, en Huelva capital, el alcalde no cree que se produzcan represalias derivadas de este nuevo incidente. "Creo que han venido a hacer un trabajo y como lo han hecho se han ido", ha sentenciado Orta. La investigación, ha agregado, sigue abierta y "hay mucho que hacer todavía".

Fuente: El Correo de Andalucía