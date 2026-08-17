Sucesos
Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Sevilla
Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca.
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Claudio Guarino
Sevilla
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal, según ha informado la Guardia Civil.
De momento, se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.
La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.
Fuente: El Correo de Andalucía
- Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
- Sorteo Extra Verano de la ONCE 2026, última hora en directo: número premiado y resultados
- Protecció Civil vuelve a activar la alerta Inuncat por lluvias intensas esta tarde en el nordeste de Catalunya
- Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos
- Una batalla campal en Lleida termina con cinco heridos, cuatro de ellos menores
- Lara Ferreiro, psicóloga, sobre las relaciones tóxicas: 'Tu cerebro funciona exactamente igual que como si fueras un adicto a la cocaína
- España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2
- Una web ultracatólica ataca a Sor Lucía Caram aprovechando una entrevista a su hermana