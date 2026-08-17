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Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca.

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / Europa Press

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Claudio Guarino

Sevilla
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Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal, según ha informado la Guardia Civil.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.

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La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.

Fuente: El Correo de Andalucía

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