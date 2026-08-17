Cinco detenidos por una pelea multitudinaria entre grupos de menores y comerciantes en Lleida

Los altercados multitudinarios que se han producido este fin de semana en Lleida se han saldado con cinco detenidos, cuatro de ellos menores de edad. En una comparecencia, el alcalde de la ciudad, Fèlix Larrosa, ha dicho que no descartan nuevas detenciones y ha explicado que las disputas las han protagonizado un grupo numeroso de jóvenes, sobre todo menores de entre 14 y 17 años de distintas procedencias y con antecedentes, contra comerciantes de origen paquistaní e hindúes.

Larrosa ha explicado que la motivación de las disputas se debe a conflictos personales de los implicados y ha dicho que la policía ha desplegado un "dispositivo especial" en la zona de los hechos para evitar nuevos enfrentamientos. También desvinculó del incendio del domingo en un taller.

La batalla campal tuvo lugar el fin de semana en la zona del Parc sobre les Vies de Lleida con un centenar de personas implicadas. Cinco partcipantes resultaron heridos, cuatro de ellos menores de edad.

Un grupo de unas treinta personas con pasamontañas, armas blancas, bates de béisbol y cinturones llegaron juntas al parque situado al lado de la calle Rosa Parks y la avenida Sant Ruf y empezaron a perseguir y agredir a un grupo de jóvenes. Según fuentes de los Mossos, se trata de dos grupos de magrebíes y pakistaníes enfrentados y conocidos por la zona.

La pelea sucedió sobre las 22 horas de la noche, un día después de que se produjera una agresión en la misma zona por parte de dos menores que fueron detenidos y que la policía relaciona con robos. Los agresores se dividieron en dos frentes para atacar a sus víctimas. La mayoría de heridos eran menores de edad y hubo tres heridos de arma blanca, dos menores y uno mayor de edad, según fuentes de la Guardia Urbana de Lleida.

Noticias relacionadas

Los jóvenes heridos tuvieron que ser evacuados por el SEM al Hospital Arnau de Vilanova y al CUAP Prat de la Riba. Por el momento, se investigan las circunstancias y las causas que provocaron la pelea.