Muere un conductor tras salirse de la vía en la C-37z en Manresa

El conductor de un turismo ha muerto sobre las 9.15 horas de este domingo tras salirse de la vía en el punto kilométrico 90,70 de la C-37z, en el término municipal de Manresa (Barcelona), ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Por causas que todavía se están investigando, un turismo ha sufrido una salida de la vía y el conductor y único ocupante del vehículo ha muerto.

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A raíz del accidente, se han activado diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y cuatro unidades terrestres, así como el servicio de atención psicológica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).