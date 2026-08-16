Le pillan con un arsenal de drogas y evita la cárcel por toxicómano en Ibiza

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a tres años de prisión a un hombre sorprendido en Ibiza con distintas cantidades de ketamina, MDMA, cocaína, LSD y 2CB preparadas para su venta. Los agentes localizaron las sustancias en un compartimento oculto del vehículo del acusado después de intervenir por una infracción de tráfico. Sin embargo, su condición de toxicómano va a evitar que ingrese en la cárcel.

Los hechos ocurrieron sobre las 19.40 horas del 21 de septiembre de 2023 en la calle Historiador Joan Marí Cardona de Vila. El hombre tenía estacionado en segunda fila un Mazda CX-30 con matrícula rumana cuando agentes de la Policía Local se acercaron para proponerlo para una sanción administrativa. Según recoge como hechos probados la sentencia, el acusado reaccionó de forma «esquiva y sorpresiva» cuando los policías le pidieron la documentación.

Los agentes realizaron entonces un cacheo superficial y registraron el vehículo. En el interior encontraron 1.385 euros en efectivo fraccionado y, escondido en un compartimento del embellecedor situado junto a la palanca de cambios, un monedero de piel que contenía numerosas bolsas y dosis de diferentes sustancias estupefacientes.

Ketamina, éxtasis, cocaína, LSD y 2CB

El análisis de las sustancias permitió identificar, entre otras cantidades, 4,17 gramos de ketamina, otros 5,46 gramos de una mezcla con ketamina y MDMA, 5,43 gramos de MDMA y 1,68 gramos de cocaína con una pureza del 94%. Los policías también encontraron diez sellos de LSD, varios comprimidos y dosis de MDMA de diferentes formas y colores, pastillas de 2CB y otra bolsa de polvo que contenía una mezcla de ketamina y MDMA.

La Audiencia considera probado que las drogas estaban individualizadas y preparadas para su distribución a terceras personas. El valor que todas las drogas intervenidas habrían alcanzado en el mercado ilícito se calculó en 1.897 euros. La sentencia establece además que los 1.385 euros que llevaba el acusado procedían de la venta ilegal de estas sustancias.

El hombre, de nacionalidad macedonia y sin antecedentes penales computables a efectos de reincidencia, reconoció los hechos durante el juicio y mostró su conformidad tanto con la calificación del delito como con las penas solicitadas por la Fiscalía.

Tres años de cárcel en suspenso

La Audiencia Provincial lo ha declarado autor de un delito contra la salud pública por tráfico de sustancias que causan grave daño a la salud y le ha impuesto tres años de prisión y una multa de 2.500 euros. El tribunal aprecia, no obstante, la atenuante de toxifrenia, al considerar probado que en el momento de los hechos el consumo de sustancias estupefacientes afectaba a las facultades volitivas del acusado. La resolución también señala que el condenado tiene arraigo social y familiar en España.

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Por ello, la pena de cárcel ha quedado suspendida durante tres años, por lo que el condenado no tendrá que ingresar en prisión siempre que no vuelva a delinquir durante ese periodo y continúe hasta recibir el alta definitiva el tratamiento de deshabituación que ha iniciado en un centro de Valencia. El centro deberá informar cada seis meses a la Audiencia sobre la evolución del tratamiento y remitir las correspondientes analíticas para comprobar la presencia de sustancias tóxicas.

Fuente: Diario de Ibiza