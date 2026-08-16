Detenido en Tarragona un hombre que se dedicaba al hurto de las propinas en varios establecimientos

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Tarragona a un hombre de 39 años como presunto autor de cuatro hurtos. Asimismo, también se le atribuye un delito de robo con violencia e intimidación. La detención tuvo lugar el jueves alrededor de las 19.45 horas y el detenido pasó el sábado a disposición del juzgado de instrucción en funciones de guardia de Tarragona.

Según los Mossos, el arrestado acumula una docena de antecedentes policiales y ahora se le relaciona con varios hurtos en tres establecimientos de Tarragona y uno de Cambrils. El hombre aprovechaba su entrada en los establecimientos para sustraer las propinas, entre otros objetos.

El primero de los hechos se remonta al 7 de julio, cuando accedió a un local de la calle Mallorca de Tarragona y sustrajo dinero en efectivo, un bolso y un monedero, así como otros objetos personales de sus propietarios. El 29 de julio, el ladrón volvió a actuar en un establecimiento de la calle Mossèn Salvador Ritort i Faus de la misma ciudad. En aquella ocasión, y aprovechando la distracción de los trabajadores, se apoderó también del dinero en efectivo que contenía el bote de las propinas.

El 4 de agosto, el propietario de un comercio de la calle Falset fue agredido por esta misma persona cuando huía con el recipiente de una entidad benéfica que contenía billetes y monedas. Aunque pudo recuperar el recipiente, el ladrón consiguió abandonar el lugar después de sustraerle su teléfono móvil.

El 8 de agosto volvió a actuar en otro establecimiento de la calle Lleida de Tarragona. Además de apoderarse de dinero en efectivo, también sustrajo una riñonera con tarjetas de crédito, documentación personal y las llaves de una vivienda.

Finalmente, el 11 de agosto accedió a un local situado en el paseo de Sant Joan Baptista de la Salle de Cambrils (Baix Camp), donde nuevamente, aprovechando un descuido de los trabajadores, se llevó el bote con el dinero procedente de las propinas de los clientes. En la mayoría de los casos, las acciones quedaron grabadas por las cámaras de seguridad de los establecimientos afectados.

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Finalmente, fruto de las gestiones realizadas por el Grupo de Delincuencia Urbana de la comisaría de Tarragona, se consiguió detenerlo este jueves. Por su parte, la Unidad de Investigación de la misma comisaría le atribuyó el robo con violencia cometido el 4 de agosto en la calle Falset.