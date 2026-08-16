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Los Bombers desalojan un edificio en Berga tras los derrumbes parciales de tejados de tres casas deshabitadas

Como medida preventiva, se ha desalojado un edificio de la calle del Carme y se ha señalizado la vía para impedir que circulen personas mientras se revisa el estado de los inmuebles

Uno de los tejados afectados

Uno de los tejados afectados / Bombers

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Alba Díaz

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Tres casas deshabitadas de la calle Boixadé de Berga han sufrido este domingo por la mañana un hundimiento parcial de los tejados. Los servicios de emergencia han recibido el aviso hacia las 10.07 horas y han intervenido para asegurar la zona.

Como medida preventiva, también se ha desalojado un edificio de la calle del Carme y se ha señalizado la vía para impedir que circulen personas mientras se revisa el estado de los inmuebles.

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La incidencia ha sido gestionada con el arquitecto municipal, que ha valorado los daños y las medidas de seguridad necesarias. Por el momento, no constan personas heridas a raíz del hundimiento.

Fuente: Regió7

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