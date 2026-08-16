Una batalla campal en Lleida termina con cinco heridos, cuatro de ellos menores

Una batalla campal esta noche en el Parc sobre les Vies de Lleida con un centenar de personas presentes, se ha saldado con cinco heridos, cuatro de ellos menores de edad, según ha informado el diari Segre y ha podido confirmar este diario. Un grupo de unas treinta personas con pasamontañas, armas blancas, bates de béisbol y cinturones llegaron juntas al parque situado al lado de la calle Rosa Parks y la avenida Sant Ruf y empezaron a perseguir y agredir a un grupo de jóvenes. Según fuentes de los Mossos, se trata de dos grupos de magrebíes y pakistaníes enfrentados y conocidos por la zona.

La pelea sucedió sobre las 22 horas de la noche, un día después de que se produjera una agresión en la misma zona por parte de dos menores que fueron detenidos y que la policía relaciona con robos. Según explica Segre citando fuentes, los agresores se dividieron en dos frentes para atacar a sus víctimas. La mayoría de heridos eran menores de edad y hubo tres heridos de arma blanca, dos menores y uno mayor de edad, según fuentes de la Guardia Urbana de Lleida.

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La batalla campal obligó el despliegue de varias ambulancias y vehículos de la Guardia Urbana y los Mossos de Esquadra, y sucedió cuando muchas personas estaban en terrazas de bares cerca del parque, una zona bastanta concurrida. Tras el suceso, los Mossos han reforzado su presencia en la zona.