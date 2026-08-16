Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto GranadaONCECeutaPSOEAssumpta SernaZapateroFederico García LorcaLucía CaramRodri electricista
instagramlinkedin

Violencia machista

Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón

Los hechos ocurrieron el viernes y el agresor fue detenido

Imagen de archivo de un policía nacional.

Imagen de archivo de un policía nacional. / Levante-EMV

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Pablo Palomo

Gijón
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Brutal agresión en Gijón de la que por el momento se conocen pocos datos. Un hombre fue detenido tras haber apuñalado a su expareja en plena calle. La agresión, según las fuentes consultadas, se produjo en la vía pública y el ataque fue por la espalda. El detenido ya tenía antecedentes puesto que tenía una orden de alejamiento vigente. El ataque se produjo con un arma blanca que será clave a la hora de resolver el suceso.

Tras ser arrestado pasó a disposición judicial. La Fiscalía solicitó para el su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El Ministerio Público entiende que existe riesgo de reiteración así como riesgo de fuga.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: La Nueva España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Terremoto hoy en Granada: última hora en directo
  2. El ‘gap year’ gana terreno en España: por qué cada vez más jóvenes paran un año antes de la universidad
  3. El Meteocat activa la alerta máxima en Catalunya por tiempo violento: granizo, viento y posibles tornados
  4. Mohamed Chaib, primer diputado de origen marroquí de España: 'No se puede dejar a los menores de Ceuta en el limbo mientras los gobiernos se ponen de acuerdo
  5. El terremoto de Granada sorprende a un youtuber en pleno directo
  6. Cambio de tiempo radical en España: este sábado llega una dana con fuertes tormentas y descenso de las temperaturas
  7. El verano pone a prueba nuestra capacidad de fijar límites: “¿Cómo le digo a mi amigo que no me apetece su plan sin que se enfade?”
  8. Las imágenes y vídeos que deja el terremoto de Granada

Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón

Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón

Detenido en Tarragona un hombre que se dedicaba al hurto de las propinas en varios establecimientos

Detenido en Tarragona un hombre que se dedicaba al hurto de las propinas en varios establecimientos

Detienen en Tarragona a un hombre que se dedicaba al hurto de las propinas en varios establecimientos

Le pillan con un arsenal de drogas y evita la cárcel por toxicómano en Ibiza

Le pillan con un arsenal de drogas y evita la cárcel por toxicómano en Ibiza

Intervenidas en Tenerife 13 toneladas de gas de la risa, uno de los mayores alijos hallados hasta ahora en Europa

Intervenidas en Tenerife 13 toneladas de gas de la risa, uno de los mayores alijos hallados hasta ahora en Europa

Intervenidas 13 toneladas de gas de la risa en el Sur de Tenerife

Muere un conductor tras salirse de la vía en la C-37z en Manresa

Muere un conductor tras salirse de la vía en la C-37z en Manresa

Bomberos realizan labores de defensa y ataque directo en el incendio de Peñas de Riglos (Huesca)