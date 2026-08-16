Violencia machista
Apuñala por la espalda a su pareja en plena calle en Gijón
Los hechos ocurrieron el viernes y el agresor fue detenido
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Pablo Palomo
Gijón
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Brutal agresión en Gijón de la que por el momento se conocen pocos datos. Un hombre fue detenido tras haber apuñalado a su expareja en plena calle. La agresión, según las fuentes consultadas, se produjo en la vía pública y el ataque fue por la espalda. El detenido ya tenía antecedentes puesto que tenía una orden de alejamiento vigente. El ataque se produjo con un arma blanca que será clave a la hora de resolver el suceso.
Tras ser arrestado pasó a disposición judicial. La Fiscalía solicitó para el su ingreso en prisión comunicada y sin fianza. El Ministerio Público entiende que existe riesgo de reiteración así como riesgo de fuga.
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Fuente: La Nueva España
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